新しい「M5 Pro／M5 Max」チップを搭載した次期「MacBook Pro」の発売が間近に迫っている模様です。

アップルの正規販売店が米テック系メディアのMacRumorsに共有した情報によると、新製品の導入が間近に迫っているため、MacBook Proの在庫が極めて少なくなっているとのこと。アップルは通常、新モデルの発売に先立って、小売店との供給調整を行います。

米ブルームバーグは先日、次期MacBook Proが「macOS Tahoe 26.3」のリリースとともに2月から3月に発売されると報じました。このmacOS Tahoe 26.3の登場が近づいていることからも、次期MacBook Proの近日中の発売が予測されているのです。

アップルはすでに標準モデルとして、「M5」チップを搭載した14インチ／16インチのMacBook Proを販売しています。より強力なMacBook Proが必要な方は、もう少しだけ購入を待ってみてもいいかもしれません。

Source: MacRumors

