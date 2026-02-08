《新作》激アツ商品キターーッ！！【ローソン】ティータイムが華やぐ「コラボスイーツ」

【ローソン】では今、世界的なショコラブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボスイーツが登場し、SNSでも話題を呼んでいます。バレンタインシーズンにぴったりな、濃厚で高級感あふれるラインナップは、自分へのご褒美にもぴったり！ 今回は贅沢なショコラメニューと、あわせてチェックしたい注目スイーツをご紹介します。

5種の素材が織りなす贅沢感「ドゥーブルショコラ」

華やかなビジュアルの「ドゥーブルショコラ」は、まさに専門店クオリティの一品。層ごとに異なる5つの素材を凝縮しているので、一口ごとに新鮮な味わいが期待できます。ショコラの深いコクと、とろけるような甘さが口いっぱいに広がり、後味まで贅沢な余韻がつづきそうです。お気に入りの紅茶と一緒に、ゆっくりと味わいたい本格派のケーキです。

濃厚ガナッシュがたまらない！「ショコラロールケーキ」

ローソンのコラボスイーツの定番ともいえるロールケーキですか、今回はスポンジまでショコラカラーに！ メインのクリームには、濃厚なガナッシュと軽やかなチョコホイップがたっぷり。おやつや食後のティータイムにいかが？

ザクザク食感 & とろける甘さ「フォンダンクッキーシュー」

食感を楽しみたい人には、こちらの「フォンダンクッキーシュー」がおすすめです。筆者も実食したところ、クッキー生地は非常に香ばしく、想像以上のザクザク感が楽しめます。中にはマイルドなチョコクリームと、とろりとしたチョコソースが隠れており、重厚なチョコの味わいを堪能できました。甘さと苦味のバランスがよく、ボリューム満点ながらもペロリと食べられる一品です。

おまけのオススメ！ もっちり癒やされる「焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）」

ゴディバコラボとあわせてチェックしたいのが、毎年人気の「焼き芋のもち食感ロール」。「お芋風味のホイップクリームとお芋餡をさつま芋入りのもちもち生地で巻いた」（公式サイトより）というお芋づくしの一品です。一口サイズで食べやすく、素朴ながらもホッとするような優しい味わいを楽しめそう。和洋折衷なスイーツとして、ティータイムをより一層豊かにしてくれるかも。

