元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつて共演した人気女優について「めちゃめちゃかっこいい女性」と絶賛する場面があった。

この日が女優の松下奈緒の41歳の誕生日であることに触れ、松下がパーソナリティーを務めるJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演したことを報告した。2人は昨年放送のドラマ「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）第7シーズンの最終話で共演している。

松下とのラジオでの共演を振り返り、「久々にお会いしましたけど、相変わらず、惚れ惚れする、かっこいい女性ですよ。めちゃめちゃかっこいい女性です。やっぱりね、いいな、惚れ惚れする。見ていて気持ちがいい。あのサッパリとした性格が、あの佇まいにハマるんだよね。凛としてる」と絶賛。「だらしない松下奈緒って見てみたいね」とも。「でも本人言うんですよね、“いや私けっこうズボラなんすよね”みたいな。なんかズボラな感じしなくない？」と続けた。

京都での撮影時にスタッフを交えて食事もしたそうで「明るいし、楽しいし、お酒は召し上がらないんだけど、めちゃめちゃ楽しい飯なんですよ」と松岡。「おっちょこちょいな部分はめちゃめちゃおっちょこちょいなんですよ。天然っていうのかな？なんだけど、家とかでもなんか、ちゃんとしてんだろうなっていうなんか、テキパキ歩いてそうじゃん。すっげえちゃんとした人だなっていう」と印象を語った。