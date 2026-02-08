黒い部分も注意だが…

2026年2月4日から開催される「さっぽろ雪まつり」にあわせて、北海道電力の公式SNSアカウントが道外からの観光者などに、北国の横断歩道をわたる際の注意点を紹介する投稿を行いました。この投稿は多くの反響が寄せられており、Xでは4日18時時点で、10万を超える表示回数を獲得しています。どういったものなのでしょうか。

【えっ…これが「わかりすぎる」極寒時の横断歩道の”危険レベル”イメージです】

その内容は横断歩道の白線の部分は、黒いアスファルトの部分と比較しても格段にすべりやすくなっているというもの。同アカウントは「今日は暖かい。だがこれは、良いことばかりではない。夜、道路が牙を剥く」と投稿し、注意を呼びかけます。なお、同アカウントは追記で黒い部分についても、「ブラックアイスバーン」の可能性があり、滑る可能性はあるとのことです。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「これ常識かと思ってたけど、意外と知らない人多いよね」「わかりすぎる。白はほんと危険」「マジで鬼のように滑るんだよ…」「この例え、インパクトがあるなぁ」「雪がなく、うっすら凍っている時は特に注意」「寒冷地に住んだ人しかわからない怖さ」「芸人さんに見せるとトラウマになりそうな画像」といったコメントを寄せています。