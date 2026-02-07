トレンドの【スカーフ】アレンジを楽しみたい♡　春のキーアイテムをご紹介

トレンドアイテムとして熱い視線を浴びている【スカーフ】。

この春は首元に巻くだけじゃなくて、シャツの上から重ねてビスチェ風に仕立てたり、腰巻きしてアクセントにしたり、多様なあしらいがスタンダードに。

そこで、【スカーフ付きアイテム】を含めて、おすすめのアイテムをピックアップしました！

スカーフ付きアイテム

スカーフ付きストライプワークシャツ/Mila Owen

ストライプ柄のワークシャツに、共地の三角スカーフをセット。スカーフは肩にかけたり、タイのように結んだり、腰に巻いたりなど、様々なスタイリングが可能です。もちろん取り外してシンプルに着こなすこともできて、春の着こなしの幅が広がります。

Sustainableスカーフブラウスドッキングプルオーバー/SNIDEL

白いスカーフを巻いているようなドッキングデザインのプルオーバー。ベースとなるフィット感のあるリブニットは、フロントにアクセントボタンを添えたVネック。ストライプ柄のスカーフをレイヤードしているかのような大きなセーラーカラーが、顔まわりを明るく華やかに魅せてくれます。

スカーフセットサテンナロースカート/FRAY I.D

スカーフ付きのサテンナロースカートで女性らしさと旬を両立。ストレッチサテン素材をだから足さばきもよく、スカーフは取り外し可能。スカートの上から腰に巻く意外に、首や頭、ビスチェ感覚で上半身にプラスしたりと、何通りものスタイリングを楽しめるのが魅力的です。

スカーフ

バンダナ柄綿シルクスカーフ/Mila Owen

コットン70％×シルク30％の程よい光沢が楽しめる質感で、肌にも心地よいスカーフ。スタイリングに取り入れやすいバンダナ柄は3色をご用意。

グレージングフラワースカーフ/SNIDEL

。

繊細な光沢を放つサテン調生地を使用。大判サイズなので、ショールとして肩に掛けるのはもちろん、ウエストに巻いてベルト風アレンジを楽しむのもおすすめです。長方形のボウタイバージョンもあり。

サテンシルクバリエーションスカーフ/FRAY I.D

光沢感となめらかな肌触りが魅力のサテンシルク素材を使用し、上質な風合いが楽しめるスカーフ。エッジィなパイソン柄、こなれ感のあるペイズリー柄、FRAY I.Dオリジナルロゴを散りばめたライムカラーの3種類とバリエーション豊か。