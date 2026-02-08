【図形クイズ】三角形は何個ある？ イギリス国旗のような正方形の中から見抜こう
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、イギリス国旗のような正方形の中に、多くの線が交差する難易度の高い問題です。バラバラのパーツとして見るのではなく、視点を切り替えて「重なり」を探すことが全問正解への近道ですよ。
ヒント：最小の三角形を数えたら、次は2つのパーツを合わせた「正方形の4分の1サイズ」、最後に4つのパーツを合わせた「正方形の半分サイズ」という順に探してみてください！
▼解説
見落としを防ぐために、三角形をサイズごとに整理して数えていきましょう。
・小サイズ（最小の三角形）：8個
（中心点から各頂点・各辺の中点へ伸びる線によって区切られた、最も小さなパーツです）
・中サイズ（2つの小を合わせた形）：4個
（正方形を十字で区切った際、各コーナーにある正方形を対角線で分けたような、正方形の1/4サイズの三角形です）
・大サイズ（4つの小を合わせた形）：4個
（正方形全体を1本の対角線で真っ二つに分けた時にできる、正方形の1/2サイズの大きな三角形です）
これらをすべて合計すると、8 ＋ 4 ＋ 4 ＝ 16個になります。
このように多くの線が引かれた図形では、小さな要素に囚われすぎず、全体を俯瞰（ふかん）して大きな構造を見つけることが重要です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。
正解：16個
(文:All About ニュース編集部)