第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

【写真】親しみやすい上司として寄り添いながら、時に仲間すら疑う冷徹な警察官としての顔を見せ…

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

儀堂を信頼する数少ない人間

儀堂の上司／警視庁捜査一課係長・三上章大（みかみ・しょうた）…池田鉄洋さん

警視庁内で浮いた存在の儀堂を信頼する数少ない人間の一人。現場の温度をそっと整える存在でもある。

過度に踏み込みすぎず、必要な時には自然に距離を縮めるバランス感覚を持つ。

池田のTBS連続ドラマへの出演は2024年10月期の金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』以来、日曜劇場出演は2024年7月期の『ブラックペアン シーズン２』以来となる。

俳優としてジャンルを問わず活躍する一方で、脚本家・演出家としても活躍する池田の演技力がこのドラマに深みと奥行きを与える。

池田鉄洋さんコメント

一話の台本を開いた瞬間、気づけば物語の奔流にさらわれ、すっかり『リブート』の世界に呑み込まれていました。次の台本が届くたび胸が躍り、ここまで「続きが知りたい」と思わされた作品は久しくありません。脚本家・黒岩勉先生の仕掛ける鮮烈な展開に、思わず声が出るほど翻弄されっぱなしでした。

私が演じる三上章大は、時に親しみやすい上司として寄り添いながら、時に仲間すら疑う冷徹な警察官としての顔を見せる、掴みどころのない人物です。物語の大波にもまれながら、小舟のように揺れ漂う三上が、果たして善なのか悪なのか……その曖昧さに迷い、揺さぶられながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

そして鈴木亮平さんとは、これが初めての共演。想像を軽々と超えてくる、大きな男でした……背も、器も。作品を心から愛し、信じ、仲間をより高い場所へ導こうとするその姿勢に、計り知れない安心感をもらいました。年下でありながら、つい甘えたくなってしまう不思議な包容力を持つ男……それが鈴木亮平さんです。

一話ごとに降りかかるピンチ、裏切り、そして家族の絆。息つく暇もないほどの起伏は、ジェットコースターという比喩すら追いつかないほど。これから物語に触れる皆さんが、本当に羨ましい。できることなら記憶を消して、観客・視聴者として最初から味わいたい。

『リブート』はきっと、あなたを離さなくなるはずです。