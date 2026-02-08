侍ジャパンの投手14人を紹介

いよいよ3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が幕を開ける。2大会連続の優勝を目指す野球日本代表「侍ジャパン」に選ばれた投手14人を紹介する。

○松井裕樹（パドレス）

背番号：1

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2019年プレミア12、2017年WBC、2015年プレミア12

3大会連続出場と実績十分のリリーフ左腕。楽天時代にNPB史上最年少で通算200セーブを達成し、パドレス移籍後は2年連続で60試合以上に登板した。MLB2年間で奪三振率は9.29と、イニング数を上回る奪三振を記録。ブルペンを支える頼もしい存在になりそうだ。

○宮城大弥（オリックス）

背番号：13

主な国際大会出場歴：2023年WBC

オリックスで背番号18を背負うエース左腕。2021年に13勝を挙げて新人王を獲得。2023年まで3年連続で2桁勝利をマークした。昨季はプロ入り最多となる150回1/3を投げて165奪三振を記録した。

○伊藤大海（日本ハム）

背番号：14

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2021年東京五輪

2年連続でパ・リーグ最多勝に輝き、195奪三振で最多奪三振のタイトルも獲得。沢村賞も受賞した。リーグ最多の6完投＆196.2投球回を記録し“タフさ”も光る。過去の国際大会ではリリーフでも好投を見せている。

○大勢（巨人）

背番号：15

主な国際大会出場歴：2024年プレミア12、2023年WBC

変則的なフォームから力強い球を投じるリリーフ投手。ルーキーイヤーから抑えを任され毎年2桁セーブを挙げていたが、昨年はセットアッパーに持ち場を変更。54ホールドポイントを記録し、セ・リーグの最優秀中継ぎ投手賞を獲得した。

○菊池雄星（エンゼルス）

背番号：17

主な国際大会出場歴：WBC初出場

ブルージェイズに在籍した2023年に2桁勝利をマークした、日本を代表する左腕。MLB7年目をエンゼルスで迎えた昨年は、7月時点で防御率2.81と安定した成績を残し、4年ぶりにオールスターに選出された。9月には日本人投手4人目となるMLB通算1000奪三振を達成している。

○山本由伸（ドジャース）

背番号：18

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2021年東京五輪、2019年プレミア12

昨シーズン、12勝8敗、201奪三振、リーグ2位の防御率2.49を記録。ワールドシリーズでは3勝、防御率1.02と歴史的な快投を見せてMVPを獲得した。大舞台に強い「日本のエース」は、WBCでもその名にふさわしい投球を披露してくれるはずだ。

○菅野智之（オリオールズからFA）

背番号：19

主な国際大会出場歴：2021年東京五輪、2017年WBC、2015年プレミア12

2024年に巨人で最多勝・最高勝率・MVPを獲得し、オフにメジャー挑戦。35歳で迎えた昨季は、日本人投手として史上10人目となる1年目での2桁勝利を達成した。2大会ぶりのWBC出場で、ベテランの矜持を示す。

○種市篤暉（ロッテ）

背番号：26

主な国際大会出場歴：WBC初出場

昨シーズンはプロ入り最多となる160.2投球回を投げ、161奪三振を記録。2023年には奪三振率10.34を記録しており、三振の山を築く投球術は大舞台でも強みとなるだろう。

サプライズ選出となったオリックス曽谷

○高橋宏斗投手（中日）

背番号：28

主な国際大会出場歴：2024年プレミア12、2023年WBC

2024年に12勝をあげ、防御率1.38で初タイトルを獲得。昨シーズンは開幕投手を務め、ともにリーグ2位となる171.2投球回＆138奪三振を記録した。20歳で出場した前回大会の決勝では、米国代表のマイク・トラウト外野手とポール・ゴールドシュミット内野手から三振を奪った。

○曽谷龍平投手（オリックス）

背番号：47

主な国際大会出場歴：WBC初出場

宮城とともにオリックスの先発ローテーションの一角を担う左腕。プロ入りから3シーズンを終えて2桁勝利こそないが、通算での奪三振率は8.32と上々の数字を残している。

○北山亘基（日本ハム）

背番号：57

主な国際大会出場歴：WBC初出場、2024年プレミア12

ルーキーイヤーの2022年、中継ぎで55試合に登板し16ホールド9セーブ、奪三振率は10.17を記録。先発転向3年目だった昨季は、プロ入り最多となる149イニングを投げて規定投球回に初到達。リーグ2位となる防御率1.63を記録した。

○平良海馬（西武）

背番号：61

主な国際大会出場歴：WBC初出場、2021年東京五輪

最速160キロの直球を投げ込む剛腕。昨季は守護神として54試合に登板し、4勝2敗、31セーブ、防御率1.71をマーク。最多セーブのタイトルに輝いた。2023年には先発でも2桁勝利を挙げており、どんな起用にも柔軟に対応してくれるはずだ。

○松本裕樹投手（ソフトバンク）

背番号：66

主な国際大会出場歴：WBC初出場

昨季、リーグ優勝に貢献した中継ぎ右腕。3年連続で50試合以上に登板しており、昨シーズンは防御率1.07、50.2投球回で失点はわずか6。44ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手賞を初受賞した。日本シリーズでは胴上げ投手になっている。

○石井大智投手（阪神）

背番号：69

主な国際大会出場歴：WBC初出場

阪神のリーグ優勝に貢献した中継ぎ右腕。昨季、NPB記録を更新する50試合連続無失点でシーズンを終えた。53試合で37ホールドポイント、9セーブを挙げ、防御率は圧巻の0.17。初出場となるWBCでも、力強いストレートで強打者たちをねじ伏る姿に期待がかかる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）