「渡したあのお金大丈夫だった？」「知らない」80代女性がオレオレ詐欺で現金850万円をだまし取られる＝静岡・浜松市

静岡県浜松市に住む80代女性が息子を名乗る男からの電話がきっかけで現金850万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件が発生しました。

現金850万円をだまし取られたのは、浜松市中央区に住む無職の80代女性です。

警察によりますと、2月5日、女性の自宅の固定電話に息子を名乗る男から電話があり、「証券会社からお金を借りている」「400万円を用意してほしい」などと電話があり、女性は、その日の午後に自宅に訪れた法律事務所職員を名乗る男に現金400万円を手渡しました。

さらに、翌6日にも、息子を名乗る男から電話で「450万円をさらに欲しい」などと言われ、再び午後に自宅に訪れた法律事務所職員を名乗る男に現金450万円を手渡し、2日間であわせて現金850万円をだまし取られました。

女性は夫と2人暮らしで、6日に近所に住む息子が女性のもとを訪れ、その際に「渡したあのお金、大丈夫だった？」と女性が息子に聞くと、息子が「知らない」などと答えたため、詐欺に気付いたということです。

警察は「息子を騙って『証券会社でお金を借りた。現金を用意して欲しい』は詐欺」「『別人がお金を取り行く』は詐欺」「おかしいと感じたら、直ぐに家族に相談、警察に相談」と注意を呼び掛けています。