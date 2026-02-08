今回は、浮気し、離婚した男に待っていた厳しい現実についてのエピソードを紹介します。

離婚して独身になり、堂々と付き合えると思ったのに…

「若く可愛い女子社員が中途で入ってきたんですが、ある日その女子社員に一緒に残業してもらうことになり、そのお礼に飲みに付き合ったんです。しかし泥酔してしまい、その後の記憶があいまいで……。

どうやら女子社員とはホテルに行ったようなのですが、気づいたら朝で、慌てて帰宅しました。妻と娘と1泊旅行する予定だったのにすっぽかしてしまい、妻はかなり怒っていたようです。

結局妻と娘は2人で旅行したようですが、家にひとり残された俺は、魔が差して女子社員を家に呼んでしまったんです。ただ夕方頃、なんと妻と娘が帰宅したんです。妻には『仕事の話をするため呼んだ』など言い訳しましたが、自宅の防犯カメラには浮気現場がしっかりおさめられていて、言い訳は通用せず……。

結局その後、妻と離婚するハメになり、慰謝料も請求されました。そして離婚後、女子社員と正式に付き合おうと思ったのですが、女子社員は俺にそっけないんです。しかも『私、人のものにしか興味ないんで』『今は、〇さん（新婚の男性社員）と付き合ってるんです』と、平然と言ってきたんです。

たった数回の浮気で妻と離婚し、最愛の娘とも離れ離れになったのに、こんなことってあっていいんでしょうか」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年3月）

▽ まぁでも回数に関係なく浮気は浮気ですし、奥さんや娘さんを裏切ったのは事実ですからね。ただ浮気相手の女子社員も、かなり問題がありそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。