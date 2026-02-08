“扉の先の光景”に震撼！ラスト17秒、ミステリー本領発揮の大どんでん返しに衝撃のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

2月7日（土）に放送された第5話では、これまでのトラブルが解決して無事ハッピーエンドを迎えるかと思われた。しかしラスト17秒、和臣が衝撃の光景を目の当たりにすることに…。

（※以下、第5話のネタバレがあります）

【映像】和臣が知らなかった沙也香の本心

◆桜庭と衝突した和臣だったが…

和臣は、協力関係にあったはずのカメラマン・桜庭に裏切られたと思い衝突してしまうが、第5話ではそれが勘違いだったと判明。複雑な思いを抱きながら帰宅するも、妻・沙也香はまだ戻っていない。以前、事件の調査中に彼女がコンセプトカフェで働いていたことや、複数の男性と関係を持っていたという秘密を知ってしまった和臣は、モヤモヤとした思いを募らせていく。

ようやく帰宅した沙也香に、思わず暴言をぶつけそうになる和臣。しかしそこをグッと堪え、代わりに「沙也香ってさ、本当にバイオリニストになりたかったの？」と問いかける。すると、沙也香はこれまで隠していた本心を打ち明け、それを聞いた和臣は、彼女のどのような過去もすべて受け入れると決意する。

その後、和臣は桜庭のもとへも足を運んで謝罪し、無事和解。ギスギスしていた人間関係が修復され、一件落着で第5話は終了するかと思われた。

しかしラスト、晴れやかな気持ちで自宅に帰った和臣がドアを開けると、そこには信じがたい光景が広がっており…。まさにミステリーが牙をむく、衝撃の幕引きとなっていた。