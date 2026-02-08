「思い切ってやれ」と背中押され…開幕スタメンに名を連ねた千葉17歳MF姫野誠「ジェフがJ1でも通用することを証明したい」
[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]
17年ぶりのJ1に臨む一人として、開幕スタメンに名を連ねた。ジェフユナイテッド千葉の高校2年生MF姫野誠はプロ初スタメン。後半15分までのプレーに「自分がやるべきことは最低限できたと思っているけど、やっぱり決め切るところは課題。それはまだまだ」と振り返った。
4-4-2の左サイドハーフでプレーした姫野は、持ち味である果敢な突破からチャンスを作る。相対した浦和レッズのMF金子拓郎やDF関根貴大にも気迫の競り合いを見せ、J1の強豪相手に立ち振る舞った。
「サイドのクオリティは求められていた。だけど、もう一個クオリティは上げなきゃいけない」。本人が悔しさをにじませたのは前半31分の決定機。右サイドからMFイサカ・ゼインが鋭いクロスを上げると、ファーサイドに待ち構えたのは姫野。タイミングこそドンピシャだったが、右足ダイレクトはボールにミートせず。17歳は天を仰いだ。
通用したことも多かったから、悔しさも多い。絶好機逸には「技術不足です」とまとめる。「自分でも通用するところはあると思う。それを続けながら決めないといけないので、そこはがんばりたい」と力を込めた。
17年ぶりJ1昇格の立役者でもある。姫野は昨シーズンのJ1昇格プレーオフ準決勝で途中出場でプロデビューを果たすと、2-3で迎えた後半38分に同点ゴール。自身の力でJ1の舞台に立ってみせた。
今回のJ1リーグは半年間による百年構想リーグで別大会扱い。それでも初めてのJ1リーグを「楽しかったけど、悔しい」と振り返る。プレースキッカーも務めており、CKではインスイングで蹴るために左右の足を使い分けた。「両足で蹴ってほしいというところだったので。チャレンジしたけど、質のところはまだまだ」。大舞台でも物怖じせず、大きな収穫と課題を得続けている。
小林慶行監督やチームメイトからは「思い切ってやれ」と背中を押されている。百年構想リーグは昇降格がないが、姫野は「だけど結果は求められている」と意欲を燃やす。「個人としてもしっかり結果を出して、ジェフがJ1でも通用することを証明したい」。日本サッカー最高峰の舞台で、さらなる結果と成長を追い求めていく。
(取材・文 石川祐介)
17年ぶりのJ1に臨む一人として、開幕スタメンに名を連ねた。ジェフユナイテッド千葉の高校2年生MF姫野誠はプロ初スタメン。後半15分までのプレーに「自分がやるべきことは最低限できたと思っているけど、やっぱり決め切るところは課題。それはまだまだ」と振り返った。
4-4-2の左サイドハーフでプレーした姫野は、持ち味である果敢な突破からチャンスを作る。相対した浦和レッズのMF金子拓郎やDF関根貴大にも気迫の競り合いを見せ、J1の強豪相手に立ち振る舞った。
通用したことも多かったから、悔しさも多い。絶好機逸には「技術不足です」とまとめる。「自分でも通用するところはあると思う。それを続けながら決めないといけないので、そこはがんばりたい」と力を込めた。
17年ぶりJ1昇格の立役者でもある。姫野は昨シーズンのJ1昇格プレーオフ準決勝で途中出場でプロデビューを果たすと、2-3で迎えた後半38分に同点ゴール。自身の力でJ1の舞台に立ってみせた。
今回のJ1リーグは半年間による百年構想リーグで別大会扱い。それでも初めてのJ1リーグを「楽しかったけど、悔しい」と振り返る。プレースキッカーも務めており、CKではインスイングで蹴るために左右の足を使い分けた。「両足で蹴ってほしいというところだったので。チャレンジしたけど、質のところはまだまだ」。大舞台でも物怖じせず、大きな収穫と課題を得続けている。
小林慶行監督やチームメイトからは「思い切ってやれ」と背中を押されている。百年構想リーグは昇降格がないが、姫野は「だけど結果は求められている」と意欲を燃やす。「個人としてもしっかり結果を出して、ジェフがJ1でも通用することを証明したい」。日本サッカー最高峰の舞台で、さらなる結果と成長を追い求めていく。
(取材・文 石川祐介)