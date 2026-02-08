信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ＳＢ、日産自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月30日信用買い残の1月23日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 10,907 149,715 47.63
２．<9434> ＳＢ 6,159 59,285 87.99
３．<7201> 日産自 5,104 32,465 9.32
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 3,902 35,327 8.57
５．<6758> ソニーＧ 2,144 12,982 19.98
６．<4063> 信越化 1,862 4,111 3.63
７．<3103> ユニチカ 1,795 5,871 1.71
８．<8316> 三井住友ＦＧ 1,561 13,478 13.91
９．<4568> 第一三共 1,545 8,824 62.49
10．<7011> 三菱重 1,519 18,618 7.16
11．<4689> ラインヤフー 1,500 28,517 71.74
12．<6701> ＮＥＣ 1,492 4,657 20.57
13．<7267> ホンダ 1,454 7,365 14.67
14．<5202> 板硝子 1,444 17,385 34.49
15．<8729> ソニーＦＧ 1,339 123,082 270.10
16．<7203> トヨタ 1,331 8,446 2.64
17．<6055> Ｊマテリアル 1,327 2,113 14.15
18．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,292 12,991 18.19
19．<6323> ローツェ 1,220 5,400 16.31
20．<8338> 筑波銀 1,115 4,870 7.94
21．<9509> 北海電 1,087 7,122 7.08
22．<6526> ソシオネクス 1,026 7,782 12.93
23．<7238> ブレーキ 994 4,003 10.75
24．<5401> 日本製鉄 959 27,895 12.18
25．<1515> 日鉄鉱 934 3,659 23.07
26．<3968> セグエＧ 923 1,675 1.93
27．<7211> 三菱自 883 6,734 8.33
28．<8001> 伊藤忠 874 7,148 6.41
29．<4307> 野村総研 863 1,149 20.68
30．<6702> 富士通 857 3,215 13.22
31．<6857> アドテスト 854 4,032 1.67
32．<6140> 旭ダイヤ 831 1,162 8.16
33．<9506> 東北電 813 3,818 18.59
34．<7744> ノーリツ鋼機 808 1,785 74.69
35．<7261> マツダ 771 4,955 4.06
36．<6966> 三井ハイテク 760 3,495 23.06
37．<3656> ＫＬａｂ 734 21,096 3.52
38．<5713> 住友鉱 717 3,627 6.17
39．<4755> 楽天グループ 701 14,009 8.56
40．<5957> 日東精 684 737 29.60
41．<6954> ファナック 642 3,784 7.37
42．<7599> ＩＤＯＭ 628 880 0.23
43．<7269> スズキ 597 1,846 12.77
44．<7272> ヤマハ発 578 3,192 14.15
45．<3436> ＳＵＭＣＯ 573 4,414 6.82
46．<9009> 京成 558 1,444 8.33
47．<6920> レーザーテク 558 2,178 3.63
48．<7419> ノジマ 548 5,224 100.66
49．<4661> ＯＬＣ 544 5,736 3.45
50．<7012> 川重 523 3,817 8.99
株探ニュース