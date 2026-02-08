　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月30日信用買い残の1月23日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　10,907　　149,715　　 47.63
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　6,159　　 59,285　　 87.99
３．<7201> 日産自 　　　　　　5,104　　 32,465　　　9.32
４．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　3,902　　 35,327　　　8.57
５．<6758> ソニーＧ 　　　　　2,144　　 12,982　　 19.98
６．<4063> 信越化 　　　　　　1,862　　　4,111　　　3.63
７．<3103> ユニチカ 　　　　　1,795　　　5,871　　　1.71
８．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,561　　 13,478　　 13.91
９．<4568> 第一三共 　　　　　1,545　　　8,824　　 62.49
10．<7011> 三菱重 　　　　　　1,519　　 18,618　　　7.16
11．<4689> ラインヤフー 　　　1,500　　 28,517　　 71.74
12．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　1,492　　　4,657　　 20.57
13．<7267> ホンダ 　　　　　　1,454　　　7,365　　 14.67
14．<5202> 板硝子 　　　　　　1,444　　 17,385　　 34.49
15．<8729> ソニーＦＧ 　　　　1,339　　123,082　　270.10
16．<7203> トヨタ 　　　　　　1,331　　　8,446　　　2.64
17．<6055> Ｊマテリアル 　　　1,327　　　2,113　　 14.15
18．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　1,292　　 12,991　　 18.19
19．<6323> ローツェ 　　　　　1,220　　　5,400　　 16.31
20．<8338> 筑波銀 　　　　　　1,115　　　4,870　　　7.94
21．<9509> 北海電 　　　　　　1,087　　　7,122　　　7.08
22．<6526> ソシオネクス 　　　1,026　　　7,782　　 12.93
23．<7238> ブレーキ 　　　　　　994　　　4,003　　 10.75
24．<5401> 日本製鉄 　　　　　　959　　 27,895　　 12.18
25．<1515> 日鉄鉱 　　　　　　　934　　　3,659　　 23.07
26．<3968> セグエＧ 　　　　　　923　　　1,675　　　1.93
27．<7211> 三菱自 　　　　　　　883　　　6,734　　　8.33
28．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　874　　　7,148　　　6.41
29．<4307> 野村総研 　　　　　　863　　　1,149　　 20.68
30．<6702> 富士通 　　　　　　　857　　　3,215　　 13.22
31．<6857> アドテスト 　　　　　854　　　4,032　　　1.67
32．<6140> 旭ダイヤ 　　　　　　831　　　1,162　　　8.16
33．<9506> 東北電 　　　　　　　813　　　3,818　　 18.59
34．<7744> ノーリツ鋼機 　　　　808　　　1,785　　 74.69
35．<7261> マツダ 　　　　　　　771　　　4,955　　　4.06
36．<6966> 三井ハイテク 　　　　760　　　3,495　　 23.06
37．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　734　　 21,096　　　3.52
38．<5713> 住友鉱 　　　　　　　717　　　3,627　　　6.17
39．<4755> 楽天グループ 　　　　701　　 14,009　　　8.56
40．<5957> 日東精 　　　　　　　684　　　　737　　 29.60
41．<6954> ファナック 　　　　　642　　　3,784　　　7.37
42．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　628　　　　880　　　0.23
43．<7269> スズキ 　　　　　　　597　　　1,846　　 12.77
44．<7272> ヤマハ発 　　　　　　578　　　3,192　　 14.15
45．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　573　　　4,414　　　6.82
46．<9009> 京成 　　　　　　　　558　　　1,444　　　8.33
47．<6920> レーザーテク 　　　　558　　　2,178　　　3.63
48．<7419> ノジマ 　　　　　　　548　　　5,224　　100.66
49．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　544　　　5,736　　　3.45
50．<7012> 川重 　　　　　　　　523　　　3,817　　　8.99

株探ニュース