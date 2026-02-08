“奇跡の50代”望月理恵が誕生日 本気グラビアショットにキュートな制服姿も「美しすぎます、、!!!」
フリーアナウンサーの望月理恵が本日2月8日に54歳の誕生日を迎えた。セント・フォース所属で“もっちー”の愛称で親しまれている望月は、『DayDay.』（日本テレビ系）などに出演しているほか、2021年より同社の取締役にも就任し、ファンを驚かせた。今回はそんな望月の53歳の1年をInstagramで振り返る！
【写真】“奇跡の50代”望月理恵、グラビアオフショットに制服姿も！（全16枚）
■ 「モッチーの本気やっぱりすごい」グラビアショットに称賛
つい先日、望月が公開してファンを驚かせたのが、グラビアのオフショット。望月は翌日発売の「週刊ポスト」に写真とインタビューが掲載されることを伝え、撮影中の自身を映すショットを動画と写真で公開。窓辺にたたずむ姿のほか、床に寝そべるアンニュイな姿、晴れた屋外で歩きながら撮影する様子などが収められている。
望月自身、「私のこんな撮影は珍しいと思います」とつづっているグラビアオフショット。普段は飾らず、おちゃめな姿も隠すことなくインスタで披露している望月だが、今回の撮影中の姿には「美しすぎます、、！！！」「眼福です」「美しい…」「モッチーの本気やっぱりすごいですね」といった声が寄せられている。
■ キュートなゴルフコーデも…かわいらしいうっかりミス
以前よりゴルフをたしなんでいることを明かしていた望月。昨年11月には、「秋ゴルフ」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショットを公開した。複数公開されている動画や写真には、抜群のスタイルがあらわになったミニスカゴルフコーデを披露している。投稿の中で彼女は「2枚目 ポケット出ちゃってますね」とウエアのポケットが出ているのを自ら指摘し「ボール出した後あるあるです」とコメント。
彼女の投稿にファンからは「素敵ですね」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいすぎかよっ」などの反響が寄せられている。
■ 気品あふれる警察制服姿
昨年9月には、「秋の交通安全運動が始まり、綾瀬警察署の1日警察署長を務めてまいりました！」と投稿したのは警察官の制服を着たオフショットを公開した。複数公開されている写真には、マスコットキャラクターのピーポ君と一緒に笑顔で敬礼をしてカメラにほほ笑みかける様子や、笑顔のソロショットも収められている。投稿の中で望月は「私自身、制服を着させて頂き、改めて身が引き締まる思いでした」とコメントしている。
望月の制服姿に、ファンからは「超かわいいです」「タイホして」「署長！かっこいい〜」などの声が集まっている。
■ 軽やかなパンツスタイルに厳かな着物姿も！
■ 軽やかなパンツスーツスタイル！
そろそろ春の陽気が昨年3月には、「DayDay.の衣装です 爽やなブルーコーデ 衣装が軽やかになってきました」と鮮やかなブルーのパンツスーツスタイルの衣装姿を公開した。
白いレースのついたブラウスをトップスで合わせた姿でポージングする望月の写真に、コメント欄には「もっちー 変わらずめっちゃ美人」「メッチャ似合ってますねー」「ホワイトのブラウスにブルーのパンツ眩しく素敵で綺麗」といった声が寄せられている。
■ 新年は厳かな和装姿であいさつ
今年年初の1月2日には、新年のあいさつとともに、厳かな和装姿を公開。望月は、元旦の『THE TIME,』（TBS系）で明治神宮からの生中継に着物姿で出演していた。「困難なこともあると思いますが それを含めて、一つ一つ乗り越えて 充実した一年にしたいと思います」と抱負をつづっている。
その数日後には、後ろから撮った写真も公開。蝶々のような飾り付けが舞うかわいらしいヘアスタイリングとなっており、「素敵なヘアアレンジ も髪もありがとうございました」「メイクさんとスタイリストさんに支えられています」と感謝をつづっている。
望月の新年初投稿には、新年のあいさつのほか、厳かな着物姿に対しての「着物がめちゃくちゃ似合ってる」「着物姿も上品で凄くお綺麗でした」といった感想も届いていた。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）
