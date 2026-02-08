ミラノ・コルティナオリンピックは７日（日本時間８日）、フィギュアスケート団体の２日目が行われた。

男子ショートプログラム（ＳＰ）は鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１位となり、４種目を終えて２位。上位５チームによるフリーに入り、アイスダンス の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は５位だった。合計では、首位米国と５点差の２位につけた。

ステップはジャッジ全員が満点

フィギュアスケートの団体・男子ショートプログラム（ＳＰ）で、日本は鍵山優真（オリエンタルバイオ）がエースの貫禄を見せつけた。全てのジャンプを決めて、世界王者イリア・マリニン（米）を抑えてのトップ。「自己ベストに近い点数が出たのは、すごく大きい」と声を弾ませた。

冒頭の４回転―３回転の連続トウループは高さがあり、４・０７点の高い出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得。続く４回転サルコー、演技後半のトリプルアクセル（３Ａ）を決めた後は、「ステップでしっかりレベル（評価）を取ることに集中しながらも、お客さんを見ながら盛り上げられて、楽しかった」。そのステップは９人のジャッジ全員が満点をつける最高の評価を得た。

団体第２日を終えて、日本は首位・米国と順位点５差の２位。８日には男女とペアのフリーが行われ、男子は盟友の佐藤駿（エームサービス）が出場予定。鍵山は「今日（もらった分）の応援を、フリーで滑るみんなに何倍にもして返せるよう、全力で応援したい」と力を込めた。（岡田浩幸）