無線傍受が生んだ「怪物」機首に並ぶ多数の赤星にビックリ！

戦争が起こると、大空を巡る戦いは注目を集めることもあって、自国民の戦意高揚を目的として、エース・パイロットが国家的なヒーローとして扱われることが少なくありません。

彼らのなかには「ウクライナの黒いチューリップ」ことエーリヒ・ハルトマンや、「零戦虎徹」こと岩本徹三のような実在の人物がいる一方で、「キーウの幽霊」のように複数のパイロットの戦果が、ひとりのパイロットの戦果として広まる「幻のエース」のようなケースも多々あります。

今から50年以上前、東南アジアで起きたベトナム戦争において、アメリカ軍パイロットたちから北ベトナム（当時）の撃墜王、「グエン・トーン大佐」として恐れられた人物も、後者の例でした。それはいったいどんなエピソードだったのでしょうか。

当時、圧倒的な航空兵力を誇ったアメリカは、戦争初期から多数の航空機を投入し、北ベトナムを空から叩きました。戦争初期こそ、同国空軍は弱小で、アメリカの航空戦力に太刀打ちできる力はありませんでした。しかし戦争の進捗にともなって、ソ連（現ロシア）や中国の支援を受けて徐々に成長、戦争中期以降にはアメリカ軍も無視できないほどの迎撃能力を持つまでに至ったのです。

特に1967年から1972年にかけて、北ベトナム領空へと飛んでくるアメリカの軍用機パイロットを恐れされたのが、グエン・トーン大佐でした。彼の乗機とおぼしき第923飛行連隊所属の機番3020を記されたJ-5（ソ連製MiG-17の中国生産モデル）と、第921飛行連隊所属の機番4326を記されたMiG-21PFには、それぞれの機首に8個と13個の赤星（撃墜マーク）が描かれていました。

アメリカ軍は、北ベトナム側の無線を傍受した結果、この撃墜マークを描かれた機体のパイロットは、トーンまたはフォーンであると推察。これに、ベトナムでは極めて多いグエンの名字と、さらに階級は大佐だという“尾ひれ”が付いた結果、北ベトナムのエース・パイロット、グエン・トーン大佐が誕生したのです。

米軍が陥った皮肉な勘違い

次第に、アメリカ空軍および海軍航空隊では「恐るべきトーン大佐の伝説」だけがひとり歩きするようになり、しまいにはMiG戦闘機を見ると戦闘を回避するパイロットまで現れるようになっていきます。



アメリカ空軍博物館のMiG-17戦闘機。機番は3020が描かれている（画像：アメリカ空軍）。



しかし1972年5月10日、アメリカ海軍のランドール・ハラルド“デューク”カニンガム中尉とレーダー管制士官ウィリアム・パトリック“ウィリー・アイリッシュ”ドリスコル中尉が乗るF-4J「ファントムII」は、J-5戦闘機（機番3020）の撃墜に成功。これにより、トーン大佐は最期を迎えたとの認識が広がりました。

ところが、当時の北ベトナム空軍はアメリカの空軍や海軍のように、特定の機体に専任のパイロットを付けるといった割り振りは行っていませんでした。同一機種であれば、パイロットは特定の機体に固執することなくフレキシブルに乗務するという搭乗員割を採っていたのです。

そのため、J-5（機番3020）は複数のパイロットが操縦して実戦に参加しており、機首に描かれた赤星（撃墜マーク）は、複数人の撃墜数の合算というのが真相でした。そのため、MiG-21PF（機番4326）も同様に複数のパイロットが乗務し、13個の赤星は彼らの戦果の合計になります。

戦後、ベトナムでの調査においても、北ベトナム空軍にはグエン・トーン大佐なる人物は存在しなかったことが確認されています。なお、ベトナム戦争時、北ベトナム空軍では地上および管制塔と航空機の間における通信で、パイロットの実名を使用したことはありませんでした。その点からも、アメリカ側が傍受した無線内容の精査不足といえるでしょう。

すなわち、エース・パイロットのグエン・トーンというのは、アメリカのパイロットたちの恐怖心が生み出した「幻の撃墜王」だったのです。

ちなみに、北ベトナム空軍の公式記録によれば、前出のMiG-21PF（機番4326）は機番4324と同一機だそう。4324号機は第921飛行連隊に所属し、12人のパイロットが搭乗して69回の空戦に参加、1967年11月から1968年5月までに14機のアメリカ軍機を撃墜しているとのことです。