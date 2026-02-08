「朝から感動しちゃう」大ケガ乗り越えた丸山希、銅メダル獲得でネット歓喜「泣いてイイっすか？」「いい笑顔」【冬季五輪】

大ケガを乗り越え、丸山希が銅メダルを獲得した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月7日、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルの決勝が行われ、日本女子のエースである丸山希が銅メダルを獲得した。

丸山は1本目に97メートルを飛ぶと、首位とわずか1.2点差の3位につけた。2本目には100メートルの大ジャンプを成功させてガッツポーズ。合計261.8点でメダルを手にした。丸山の快挙に高梨沙羅、伊藤有希も駆け寄って祝福した。

SNS上では「泣いてイイっすか？」「めっちゃ感動」「金に近い銅メダル、凄い！！」「朝から感動しちゃう」「丸山選手、メダル確定のジャンプ、いい笑顔」と喜びの声であふれていた。

左膝前十字靱帯（じんたい）を損傷する大ケガを乗り越え、五輪の大舞台で見事な結果を残した。

