静岡県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「静岡市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、静岡県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温暖な気候で過ごしやすく、落ち着いた住宅街も多いため、老後に安心して暮らせると思います」（30代女性／秋田県）、「医療機関、スーパー、公共交通が充実していて、海や山も近く、都会と自然のバランスが良いから」（40代男性／静岡県）、「首都圏や中部地方へのアクセスも良いため、老後も安心して快適に暮らせる街だと思います」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「海が近く、観光客も多いので非日常と日常のバランスがいいと思う」（30代女性／神奈川県）、「温泉地として全国的に有名で、リゾート気分を味うことができ、 海と山が近く、自然とともにゆったり暮らせるから」（30代女性／愛知県）、「温泉地であり都心までも電車で行くことができ、リラックスできながらも比較的便利な場所に位置しているから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：静岡市／64票静岡県の県庁所在地である静岡市は、温暖な気候と豊富な食に恵まれた都市です。政令指定都市として、医療機関や商業施設などの都市機能が充実しており、老後の生活に必要な利便性が高い点が評価されました。また、富士山や駿河湾を望む景色の美しさ、歴史的な名所が多いことも、落ち着いた老後を過ごす場所として魅力的に映っています。
1位：熱海市／77票静岡県東部に位置する熱海市は、古くから温泉地として栄え、温暖な気候と相模湾の美しい景観が魅力です。老後に住みたいという点で、豊富な温泉による健康面への期待や、リゾート地ならではのゆったりとした雰囲気、東京からのアクセスの良さが評価されました。海を眺めながら温泉に入り、心身ともに穏やかな老後を送りたいという願望が反映された結果と言えるでしょう。
回答者からは「海が近く、観光客も多いので非日常と日常のバランスがいいと思う」（30代女性／神奈川県）、「温泉地として全国的に有名で、リゾート気分を味うことができ、 海と山が近く、自然とともにゆったり暮らせるから」（30代女性／愛知県）、「温泉地であり都心までも電車で行くことができ、リラックスできながらも比較的便利な場所に位置しているから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)