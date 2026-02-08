「広島春季キャンプ」（７日、日南）

赤丸急上昇だ。広島の育成ドラフト１位・小林結太捕手（２１）＝城西大＝が今キャンプ初のシート打撃で３打数３安打をマーク。「今までやってきたことが、実戦で出せた」とはにかんだ。５日のマシン打撃では柵越え２５本でパワーを見せつけており、支配下昇格へ、打撃でのアピールが止まらない。

この日、際立ったのは対応力だった。１打席目で床田の変化球をたたいて右前打とすると、２打席目はサブマリン・鈴木の直球に詰まりながらも中前打。さらに３打席目は玉村の変化球にタイミングを外されながら、片手で右前へ運んだ。新井監督も「振る力はあるし、対応力もありそうに見えた」と評価した。

５日の全体練習後に行われたマシン打撃では右翼方向を中心に柵越えを２５発放った。「スイング速度、打球速度は自分の中で自信がある」と胸を張る。今キャンプはドラフト１位・平川（仙台大）ら、新人が５人も１軍メンバーに名を連ねる中、現時点で最も結果を残しているのは背番号１２４の小林だ。

捕手としてはスローイングに課題を残す場面もあり、「自分の中ではまだまだ全然出し切れてない」と攻守にわたって満足感はない。目指しているのは開幕までの支配下昇格だ。「自分が一番ぐらいの気持ちで、どっしりと構えてやっていきたい」。物おじせず、サクセスロードを突き進む。

◇小林 結太（こばやし・ゆうた）２００４年２月１５日生まれ、岡山県出身。２１歳。１７７センチ、８２キロ。右投げ左打ち。捕手。関西−城西大を経て２５年度育成ドラフト１位で広島入り。正確な送球と長打力に定評がある。