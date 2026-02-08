肩の丸みや胸板の厚みが話題に

ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）に行った自主トレでの姿が、ファンの間で話題となっている。本格的なシーズン始動を前に、さらにビルドアップされた驚愕の肉体を披露。「すげえ身体」「より超人になってます」などと、SNS上ではその規格外の体躯に注目が集まっている。

トレーニング施設でシーズンに向けて体を仕上げている大谷は、遠目からでもわかるほどの圧倒的な存在感を放っていた。昨季、打者として歴史的な成績を残した。今回の自主トレでは、例年のようにトラビス・スミスコーチらスタッフと共に汗を流している。コーチ陣も決して小柄ではないが、その隣に立つ大谷の巨大さが際立っている。今季も投打にわたる活躍が期待される中で、その準備は着実に進んでいるようだ。

驚異の仕上がりを見せる肉体に、SNS上のファンは「足より腕の方が太い！凄いホームランが出そうですね、飛距離い150〜160メートルとか」「より超人になってます」「足の筋肉も増してる気がします」「ヘラクレスかな？」「また大きく見えますね 特に肩の丸みに注目です」と反応した。

さらに「腕も、ですが胸板も又更にデカくなった？」「遠目からでもわかる筋肉の主張が激しすぎるｗ これで今シーズンもホームラン量産確定だな」「大谷選手の前腕、もはやCGレベルの太さで草。ポパイどころか実写版超サイヤ人だろ」「規格外（汗）」「すげえ身体 こりゃ今年も」「腕もだけど大谷の横から見た姿見るとケツがマジで逞しいんだよな」「腕も凄いけど肩幅凄いのよ」「大谷さんバッキバキ過ぎるだろw」といった驚きと期待の声が次々と寄せられている。（Full-Count編集部）