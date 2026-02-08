ロクシタンカフェで苺を堪能♡南仏香る季節限定デザート

南仏オート・プロヴァンスの自然とともに、洗練されたライフスタイルを提案するロクシタン。その世界観を“食”でも楽しめるロクシタンカフェに、苺を主役にした季節限定デザートが登場しました。華やかな香りや素材の組み合わせに、思わず心がほどけるラインナップ。渋谷や軽井沢でのお買い物やお出かけの合間に、旬の苺を味わう特別なひとときを過ごしてみませんか♡

苺とラベンダー香る華やかパフェ

注目は「ストロベリー＆ラベンダーパフェ」。

旬の苺をたっぷり使い、苺のアイスクリーム、ラベンダー風味のベリーソースとゼリー、レアチーズケーキ、アーモンドクランブル、ホイップクリームを美しく重ねた一品です。

ひと口ごとに広がる苺の甘酸っぱさとラベンダーのやさしい香りが印象的。渋谷店では税込1,980円で提供され、*軽井沢店では内容を一部変更し、税込1,780円で楽しめます。

焼きたて×苺の贅沢ワッフル

人気のクロワッサンワッフルからも、苺の季節限定メニューが登場。

「クロワッサンワッフルストロベリー＆ショコラショー」は、発酵バターが香るワッフルにハチミツを合わせ、ホイップクリーム、バニラアイスクリーム、スライス苺を贅沢にトッピング。

仕上げに濃厚なショコラショーをたっぷりとかけた、満足感の高いデザートです。価格は税込1,980円で、渋谷・軽井沢の両店舗で提供されます。

大人の余韻を楽しむ限定ケーキ

「苺とオレンジのフレジエパスティスの香り」は、苺とオレンジをカスタードと濃厚なムースリーヌでスポンジ生地にサンドした季節限定ケーキ。

南フランスで親しまれるアニス系リキュール、パスティスを隠し味に使い、ほんのりと大人の香りを添えています。渋谷店限定で、税込1,580円。食後のデザートやカフェタイムにぴったりの一皿です。

ロクシタンカフェで旬の苺時間を

苺の甘さと南仏を感じる香りが重なり合う、ロクシタンカフェの季節限定デザート。パフェやワッフル、ケーキまで揃うラインナップは、気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

暖かな店内で、心まで満たされるひとときを過ごせば、日常が少し特別に感じられるはず♪この季節だけの苺スイーツを、ぜひ味わってみてください。