¡Ú£¹Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆ¨¤²²ó¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè91²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¡Ö¥¯¥Þ¥â¥È¡¢¥É¥¦¥Ç¥¹¥«¡£¡×¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥Þ¥·¥ç¥¦¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ËÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆ¨¤²²ó¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤È»¡¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆÍÁ³¡¢·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£