2026年7月放送開始！なのはシリーズ完全新作アニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」EDテーマアーティスト解禁！

7月より放送開始となる、都築真紀が原作・脚本を手掛ける完全新作TVアニメーション『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のEDテーマアーティストが解禁され、本作でも古寺ユズ役として出演をする青木陽菜がEDテーマアーティストを担当することが発表された。本人より意気込みコメントも到着しているので、こちらも合わせてチェックしてほしい。

また新たなキャラクター情報が公開。「なのは」シリーズをけん引してきた、高町なのは（CV.田村ゆかり）、フェイト・T・ハラオウン（CV.水樹奈々）、八神はやて（CV.植田佳奈）、八神リイン（CV.ゆかな）より本作出演にあたってのコメントも到着した。

＜キャストコメント＞

高町なのは役・田村ゆかり

新しいリリカルなのはのシリーズに参加させていただくことができて嬉しいです。

新しいキャラクターもみんな魅力的でどの子もみんな可愛いので皆さん誰を推すか迷っちゃうと思います！

ちなみに私の推しは……内緒です。

新しい子たちの新しい物語。一緒に見守ってくれると嬉しいです。

フェイト・T・ハラオウン役・水樹奈々

20周年という節目を経て、またTVアニメでフェイトを演じられることが、とても嬉しいです！

かなりいかついタイトルが示す通り、1話から息つく間もない衝撃的な展開の連続！

毎話漂う緊張感はとんでもなく、何度も涙しました。

これまでのなのはシリーズとはまた違う熱さと重みのある作品になっていますので、みなさんぜひぜひ放送を楽しみにしていてくださいね！

八神はやて役・植田佳奈

久しぶりのテレビシリーズ。

毎回わくわくしながらアフレコをしていました。

今作品のはやては、今までで1番大人？！な雰囲気ですが、なんだか隠しきれていない部分が垣間見えるのが、可愛らしくて大好きです。

EXCEEDSの総督として、時に優しく、時に格好よく、リリカルマジカル頑張ります！

八神リイン役・ゆかな

みなさまお久しぶりです！

劇場版から8年、テレビシリーズから19 年…また会えて嬉しいです。

今回は大人はやてちゃんに合わせて、リインも大きくなって頑張ります！

なによりも、八神リインという正式名称(？)が嬉しくて、呼ばれるたびにじんわりほっこりしています。

素敵なお三方はもちろん、今回からの皆様もすごく魅力的な新作、魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance、お楽しみください♪

●楽曲情報

EDテーマ

青木陽菜

「Ephemeral」（読み：エフェメラル）

作詞：アザミ 作曲：青木陽菜 編曲：加藤貴之

＜青木陽菜 コメント＞



EDの歌唱と作曲を担当させていただきます、青木陽菜です。

なのはシリーズは、アニメ本編はもちろんのこと、OP・ED主題歌も含めて非常に魅力的な作品で、私自身も大好きな楽曲がたくさんあります。

今回、ユズ役だけではなくエンディングテーマまで担当させていただけることは、声優人生においてこの上ない喜びでございました…！

「なのは」を愛する皆様の心に寄り添い、作品に彩を添えられるような楽曲をお届けできれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします！

●作品情報

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」

2026年7月放送開始

＜イントロダクション＞

30年前に現れた未知の「侵略性外来生物」によって、

世界は一度滅びかけた。

人類とその生物「侵略種」は互いに生活圏を争い、

現在はかろうじて人類の安全が確保されているものの、

世界はいつ滅びてもおかしくない。

人々は死と滅びを恐れながら、

危険や災害から目を逸らすように日常を生きている。

そんな世界の中、国連危険生物調査機関「EXCEEDS」は、

侵略種による危機と災害を退けるために活動を開始した。

物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。

離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナ。

たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望むシイナに訪れる事件とは――？

【スタッフ】

原作・脚本：都築真紀

監督：浜名孝行

キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成

キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一

アニメーション制作：Seven Arcs

【キャスト】

久瀬シイナ：橘 杏咲

久瀬セツナ：日高里菜

高町なのは：田村ゆかり

フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々

八神はやて：植田佳奈

八神リイン：ゆかな

夜海トワ：結川あさき

相沢シオリ：千春

喜多森ユーナ：小林愛香

新名アオイ：伊藤彩沙

古寺ユズ：青木陽菜

ほか

