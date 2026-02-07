月詠み、吉乃がフィーチャリング参加した最新曲「朔日 feat.吉乃」がアニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

作曲家ユリイ・カノンを唯一のメンバーとして作品毎に歌い手や奏者などの制作メンバーを編成し、様々なクリエイターと共に小説と音楽で一つの作品を作り上げる音楽プロジェクト、月詠み（ツクヨミ）。最新曲「朔日 feat.吉乃」が、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌に決定、6日公開の第一話をもって解禁された。そして楽曲は2月11日に配信リリースされることが決定した。

月詠みは2024年にも「ナラティブ」でアニメ『Duel Masters LOST』シリーズ第1章、第2章のオープニング主題歌を担当。『Duel Masters LOST』との再タッグとなる。

そして今作は月詠みとして新たに幕を開ける「Session Story」の第一弾楽曲。それぞれが自身のフィールドで唯一無二の光を放つアーティストたちが、「月詠み」という名のもとに集い、物語を奏でる。単なるコラボではなく、楽曲ごとに異なるアーティストと物語を作り上げていく月詠みの新たな企画となる。注目の第一弾アーティストには、歌い手として活躍する「吉乃」が参加。

楽曲はユリイ・カノンが作詞・作曲・アレンジを手がけ、月詠みの原点とも言える、エッジの効いたギターロックサウンドに仕上がっている。そして吉乃の力強さと繊細さを併せ持つ歌声が、楽曲の世界観を鮮やかに表現している。

アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』はデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中。是非チェックして欲しい。

＜ユリイ・カノン コメント＞

何を失って、どこで歪んでしまったのか分からないまま、それでも明日を迎える。

「朔日」は、過去に置き去りにしたものを憂いながらも、癒えない傷を抱えながらも、今日を生きていく歌です。

うまく前に進めずとも、立ち止まってしまっても、まだ息をしていることにはきっと意味がある。

そんな想いを、物語の余韻と一緒に受け取ってもらえたらと思います。

＜吉乃 コメント＞

このたびフィーチャリングにて「朔日」を歌わせていただきました、吉乃です。

ユリイさんの奏でる月詠みの音楽は移動中をはじめ日常的に聴いており、どんな形でもいいからいつか私も歌いたいという思いがありました。そのため、今回このような機会をいただけてとても光栄です。

私にとってユリイさんの音楽が深く澱んだ心に差し込む一筋の光であるように、「朔日」では何かを失った辛さや日々のやるせなさ、それでも生きることを諦められずにいる人間という生き物のいじらしさに少しでも寄り添えたら嬉しいです。

是非作品と併せてお楽しみ下さい！

●リリース情報

アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌

Digital Single

「朔日 feat.吉乃」

2月11日配信開始

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu

●作品情報

『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』

2026年2月6日(金)配信開始

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

全4話 毎週金曜20:00配信

＜物語＞

新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。

それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。

クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、

写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、

ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。

ロストフィールド発生の原因とは。

灯台でウィンを待つものとは。

そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。

自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。

【スタッフ】

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

ストーリー原案 松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案 金林洋

監督 福島利規

シリーズ構成 加藤陽一

キャラクターデザイン 橋詰力

美術監督 明石聖子

色彩設計 石川恭介

撮影監督 茂木智孝

CGディレクター 田所洋行

音響監督 高寺たけし

音楽 坂部剛

アニメーション制作統括 松倉友二

アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE

【キャスト】

斬札ウィン 鵜澤正太郎

アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉

香取ニイカ 菱川花菜

九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也

ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之

ボルシャック・バクテラス：藤井隼

ほか

＜『Duel Masters LOST』とは＞

2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。

『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。

第1章＆第2章 配信情報

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

第1章＆第2章 全8話を配信中

TM and ©2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

関連リンク

アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト

https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

デュエル・マスターズTCG 公式サイト

https://dm.takaratomy.co.jp/

月詠みオフィシャルサイト

https://www.tsukuyomi2943.com/