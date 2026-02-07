TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のEDテーマ曲に、なきごとの新曲「204号室」が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なきごとが2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』のEDテーマとして、新曲「204号室」を書き下ろしたことを発表した。新曲「204号室」のリリース情報については後日発表となる。

現在、第4期までが放送されているTVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）は2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が、そして2025年7月からはアニメ第4期が放送・配信された大人気シリーズ作品。TVアニメ公式Xはフォロワー36万人、原作漫画は世界累計発行部数1,500万部を突破している大人気ラブコメ作品となっている。

また解禁にあわせて、ハワイアンズ編の2クール目にあたるTVアニメ『彼女、お借りします』第5期のティザー映像が公開となった。

さらに、なきごとは3月14日（土）F.A.D YOKOHAMA（神奈川）を皮切りに全国13ヶ所を巡る全国ツアー「ビタースイートベイビーツアー2026」を開催することも発表。

今回のツアーは全国12ヵ所がゲストバンドを迎えた対バン形式で、5月30日（土）ツアーファイナルであるZepp Shinjuku（東京）公演のみワンマンライブ形式で開催となる。

どんなゲストアーティストが発表になるのか、ツアーファイナルのワンマンライブがどのようなステージになるのか、新体制なきごとのライブに注目だ。チケットは現在、イープラスにて先行受付中となる。

詳細はなきごと公式ホームページをチェック。

＜なきごとコメント＞

「誰かを守りたいという気持ちは、とても尊いものだと思います。“守る”というと、泣かせたくない、傷付いてほしくない、というのは想像しやすいですが、笑っていてほしいと思うことも守りたいという気持ちなのかなと思っています。

守りたいということは、最大の愛情なのかも、と気付かせてくれた作品です。新シーズンの放送、楽しみにしています！」（なきごと）

●楽曲情報

2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』EDテーマ

「204号室」

リリース情報については後日発表

●リリース情報

TVアニメ『彼女、お借りします』(第5期)

2026年4月より、“アニメイズム”枠ほかにて放送開始

※放送情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

●ライブ情報

なきごと「ビタースイートベイビーツアー2026」

3月14日（土） [神奈川] F.A.D YOKOHAMA

3月28日（土）[香川] 高松DIME

4月5日（日）[兵庫] 神戸 太陽と虎

4月11日（土）[福岡] 福岡CB

4月17日（金）[北海道] 札幌 KLUB COUNTER ACTION

4月25日（土）[新潟] 新潟GOLDEN PIGS BLACK

4月26日（日）[石川] 金沢vanvan V4

4月29日（水・祝）[愛知] 名古屋CLUB QUATTRO

5月10日（日）[大阪] 大阪Yogibo META VALLEY

5月16日（土）[宮城] 仙台enn 2nd

5月２3日（土）[広島] 広島Live space Reed

5月24日（日）[岡山] 岡山IMAGE

5月30日（土）[東京] Zepp Shinjuku

チケット受付

https://eplus.jp/nakigoto26/

座席：オールスタンディング

金額：4,000円（1ドリンク別)

＜なきごと プロフィール＞

なきごと / NAKIGOTO

2018年10月なきごと始動。”疲れ切った日常にほんの少しのなきごとを。”を掲げ、言葉にできない感情や生きづらさを巧みな言葉選びとポップなサウンドにのせ、数々の大型フェスやイベントに出演するライブバンド。

2024年4月には自身初となるZepp公演をチケットソールドアウトで成功を収めると2025年の大型フェスではTOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025やNUMBER SHOT 2025、OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025、MURO FESTIVAL 2025に加えMONSTER baSH 2025 DUKE 50th ANNIVERSARYへの初出演を果たしCOUNTDOWN JAPAN 25/26の出演も確定している。

さらに、なきごと初となる書き下ろし楽曲「愛才」で2025年1月期テレビ大阪・ＢＳテレ東 新土曜真夜中ドラマ「それでも俺は、妻としたい」オープニング主題歌を務めると、加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編ドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」エンディング主題歌にも抜擢される。

7月9日（水）“なく”の日にEPICレコードジャパン（ソニー・ミュージックレーベルズ）よりメジャーデビューし同日メジャー1st EP「マジックアワー」を発売。江崎グリコ株式会社「ポッキー」の新CMに出演に加え現在、ポッキーの新TVCMに書き下ろした楽曲「甘々吟味」（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）を好評配信中。

2025年12月末をもって岡田安未（Gt.）の卒業を発表し、2026年1月からは新体制なきごとがスタート。

自主企画「鳴言 vol.3」や全国13ヶ所を巡る全国ツアー「ビタースイートベイビーツアー2026」の開催が決定している。

