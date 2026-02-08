PayPay証券、2月8日より銀行口座への出金手数料の値下げ
PayPay証券は、2月8日より、証券口座から銀行口座への出金手数料の値下げを行うとともに、出金依頼手続き後の銀行口座への着金スケジュールを変更すると発表した。
2月8日以降の出金依頼分より変更する出金手数料の値下げについては、PayPay銀行あての出金は「無料」、PayPay銀行以外の金融機関あての出金は「100円」になる。
出金手数料の値下げについて
また、出金依頼手続き後の銀行口座への着金目安時間も変更する。7時59分までの出金手続きで、当日12時30分以降順次反映、8時以降の出金手続きで翌営業日の12時30分以降順次反映となる。（土日祝日については、翌営業日12時30分以降）
出金依頼手続き後の銀行口座への着金時間の変更
PayPay証券アプリにて利用できる、PayPay銀行口座への自動出金についても、同様のスケジュールで着金する。
PayPay銀行への自動出金設定時の着金時間
これらの変更に伴い、2月6日14時から8日のシステムメンテナンス終了まで出金依頼の受付を停止。システムメンテナンスにつきましては、別途案内予定のお知らせを確認のこと。
