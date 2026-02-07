¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ý¡¼¥È¸ø³«¡ª
LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤Î¤ª¼Ì¿¿¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä
LIVE STAGE¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù2026 RE :boot ¤¬2·î7Æü¤Ë¿·½É¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ³«Ëë¡£½éÆü¤ËÀè¶î¤±Æ±·à¾ì¤Ç¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤ºî¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡¿¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤é MAX¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÉñÂæ¡£2023Ç¯¤Ë½é±é¡¢2024Ç¯¤ËºÆ±é¤ÈÂ³ÊÔ¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿2ºî¤ÎÉñÂæÈÇ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò1ËÜ¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏLIVE¤À¤±¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¸ø±éÆü¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÆâÍÆ¤ò¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÈÀ¸²Î¾§¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëËÜºî¡£ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Î¼Çµï¤È±éÁÕ¤Ç¡¢·à¾ì¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È²½¤·¤¿¥²¥Í¥×¥í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¡¢¶ËÅÙ¤Î±¢¥¥ã¤Ç¤¢¤ë¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ê±é¡¦¼éÇµ¤Þ¤â¡Ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ø¹»¤Î·Ú²»Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤êÃ¯¤«¤È±éÁÕ¤ò¤·¤¿¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ë¥®¥¿¡¼¤Î±éÁÕÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡Ê±é¡¦ÂçÃÝÈþ´õ¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¡¼¤òÍê¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡É·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡Ê±é¡¦¾®»³Æâ²Öô¥¡Ë¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤è¤ê¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë´îÂ¿°êÂå¡Ê±é¡¦Âç¿¹Ì¤Íè°á¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤Îº£ºî¤Ï¡¢²áµî2ËÜ¤ÎÉñÂæ¤ò1ËÜ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿µÓËÜ¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¿»³ºêÉË¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Ã±½ã¤Ë2ËÜÊ¬¤ò¤¿¤À¶Å½Ì¤·¤¿Ë»¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÉñÂæËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê¤³¤È¤äÂç¶Ú¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÉñÂæ²áµîºî2ËÜ¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£¶Ã¤¤Î¿·¥·¡¼¥ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤è¤êºÌ¤ê¤È¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë2ËëËÁÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÙ·ÆÃæ¤ËÎ¥ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤ËÀÊ¤ËÌá¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç³ä°¦¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â¡¢Â¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¤Ü¤Ã¤Á¡Á¤º¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Ê¤É¤ÇÊä´°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Í¤¸¤ì¤ä¶õÇò¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢¤·¤«¤·Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢1Ëë¤È2Ëë¤òÄÌ¤·¤Æ1ËÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡Ä¤È¡¢³«ËëÁá¡¹¤½¤·¤Æ´Ñ·à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏµÓËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±é½Ð¤â¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÉñÂæ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤¬¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢1Ëë¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3²óÌÜ¡¢2ËëÉôÊ¬¤Ï2²óÌÜ¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦¡¢·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÉÃÃ±°Ì¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å²¼¤¹¤ë±ÇÁü¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿½ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë±ÇÁü¡¢¿´¾ðÍý²ò¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë·àÈ¼¤Î²»ÎÌ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¼êºî¤ê´¶¤È¿¦¿Íµ»½Ñ¤¬Æ±µï¤·¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£¾ÈÌÀ¤Ï¡¢ÃíÌÜÅÀ¤Ê¤É¤Î»ëÀþÍ¶Æ³¤äÌÀ¤«¤ê¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´Íý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢LIVE ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê±é½Ð¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¿ô¡¹¤Î»Å»ö¤«¤é¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢»³ºê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢²áµîºî¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¿ÍÊª¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î´Ñ·àÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ëÀ¸±éÁÕ¤ÈÀ¸²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÉñÂæ¤Ç±é¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±éÁÕ¤È²Î¾§¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£·à¾ì¤Ç¤¢¤ëTHEATER MILANO-Za¤Î²»¶Á¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²»¤Î°µ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëLIVEÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦É÷¤Ë¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö²»¤òÍá¤Ó¤í¡¢²»¤ò¡×¤À¡£
¥É¥é¥à¤Î²»°µ¤ÈÊ¢¤Ë¶Á¤¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ê¥º¥à¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤â¶»¤ËÇ÷¤ë²ÎÀ¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤³¤½¡£ÇÛ¿®¤Ï±éÁÕÃæ¤ä¼Çµï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î±é¼Ô¤ÎºÙ¤«¤¤É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤òºÇÂç¤ËÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ï¤ê·à¾ì¤Ç´Ñ·à¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¡¢½é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¾Ç¤ê¤È¸ÍÏÇ¤¤¤«¤éÀª¤¤¤¢¤ë±éÁÕ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ä»×¤¤¤¬¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢SICK HACK¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±éÁÕ¤â¡¢²áµî¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·à¾ì¤ÇÄ°¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î²»°µ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢SICK HACK¤¬¿·½É¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ´¶¡×¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¿·½É¡ª¡×¤È¤Î×¢°æ¤¤¯¤ê¡Ê±é¡¦·îÀî Îè¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÀú¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ±þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖFOLT¡×¤Î´ÑµÒµ¤Ê¬¤âÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
ÉñÂæ¤Î´ÑµÒ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É¤ÎLIVE¤ò¸«¤ËÍè¤¿´ÑµÒ¤Ë¤â¤Ê¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤ë°ì°÷¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡£ºîÃæ¤Ç¿ô²Õ½ê¤¢¤ëLIVE¥·¡¼¥ó¡¢½é±é¤«¤é°ú¤Â³¤¤¢¤ë¿·½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÒÀÊ¤È¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤ÆºîÃæ¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¦·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î4¿Í¤Ï¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£4¿Í¤È¤â¡¢LIVE¤âÄÌ»»¤¹¤ë¤È³Æ¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï4ÅÙÌÜ¡£Ìò¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°Â¿´¤È¿®Íê¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ê¤Ü¤Ã¤Á¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¼éÇµ¤Þ¤â¡£¤µ¤é¤ËÌò¤È¼«¿È¤¬¤Ê¤¸¤ß¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤«¼éÇµ¤ÎÁÇ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£¤·¤«¤··Î¸Å¤ä¾ìÅö¤¿¤ê¡Ê·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÇ½ªÄ´À°¡¦³ÎÇ§¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤äµ¿ÌäÅÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ²ò¾Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç½é±é¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÉÇÇØ¤Î¸×¡É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥à¡¦°ËÃÏÃÎÆú²ÆÌò¤ÎÂçÃÝÈþ´õ¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ð¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¡¢±éÁÕÃæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤ë°¦¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤Ë¤Ï¡¢Æú²Æ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë²°Âæ¹ü¤½¤Î¤â¤Î¡£²¿¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃ¡¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÆú²Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¡¤Êý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æú²Æ¤Î¾Ç¤ê¤È¶ÛÄ¥¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë±éÁÕ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¾è¤Ã¤¿²»¤Î°µ¡£¤É¤ì¤âÄ°¤Æ¨¤µ¤º¡¢¤½¤·¤Æ¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¯¡¼¥ë¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®»³Æâ²Öô¥¡£¥ê¥ç¥¦¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¬¤ò¿¶¤ì¤Ð¥«¥é¥ó¥«¥é¥ó¤È²»¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¯¤·È´¤±¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤Ò¤È»³Åö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¤á¤Ä¤µ¤µ¤¨¤â¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤á¤¤á¤¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾å¡¢É½¾ð¤ÎÉý¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈá¤·¤¤´é¡¢¾Ç¤ê¤È¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¡¢Æú²Æ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡×¤Î´é¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦´îÂ¿°êÂå¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹Ì¤Íè°á¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´îÂ¿¥ß¥å¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¿´¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤ÎÏÓÁ°¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤«¤é¤â¡¢Èà½÷¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ²È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¼é¤ëÂç¿ÍÁÈ¤Î2¿Í¡¢°ËÃÏÃÎÀ±²ÎÌò¤Î»³ºêÎ¤ºÌ¡¢PA¤µ¤óÌò¤ÎËÙ ½ÕºÚ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¡£
¿·½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾ìÆâ¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¿¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó1¹æ¡¦¥Õ¥¡¥ó2¹æ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î½ÐÈÖ¤âÌò³ä¤âÂç¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é¤ÈÃæ¶¶º»Î¤Çµ¡£ÌîÅÄÍµµ®¤ÏÍ£°ì¤ÎÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢·²Éñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Éã¡¦¸åÆ£Ä¾¼ù¡ÜµÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¿·¤¿¤ÊÁØ¤È²ÄÇ½À¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¤ò±é¤¸¤ëÄÅµ×°æÍºé¤ÈÅ·Ìî³ð°¦¡£»Ð¤ÎÎ©¤ÄÇØ¤Î¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´Þ¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î´°À®ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡É2.5¼¡¸µ¡É¤â¤Î¤È¤·¤ÆºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ËÜºî¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤äÎ¢Â¦¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂ¸ºß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤Þ¤¿¤Ï°ì½Ö¤À¤±ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎµïÊý¤äÉ½¾ð¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
ÇÛ¿®±ÇÁü¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¾å¡¢¥«¥Ã¥È³ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤··à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤â¼«Í³¡£
¤³¤³¤Ç¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤¬ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤Î»ëÀþ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½ê¡×¤òÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¡¢´îÂ¿¤Á¤ã¤ó¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£´Ñ·à1ÅÙÌÜ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡£2ÅÙÌÜ3ÅÙÌÜ¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é¥°¥é¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¿ä¤·¥¥ã¥éÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â°ã¤¦³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â±é·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1¶Ê¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç¥Õ¥ë¤ÇÄ°¤±¤ë¤Î¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î³Æ¶Ê¤ä¡¢SICK HACK¤Î¡Ö¥ï¥¿¥·¥À¥±¥æ¥¦¥ì¥¤¡×¡£ÆÃ¤ËSICK HACK¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¡É¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤òÂ¿¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¤¤¯¤ê¤È¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç°ã¤¦¡¢¤è¤ê¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¹Ó¡¹¤·¤¤¤¬¤Ê¤ê²Î¾§¤ÈÄ¶Àäµ»¹ª¥Ù¡¼¥¹¤òÆ±»þ¤ËÈäÏª¤¹¤ë·îÀî¡£ÊÑÂ§¥ê¥º¥à¤òÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¯Ã¡¤¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¥É¥é¥à¤ÎÌ¤·ëÆà¡£ÉñÂæ¾å¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë»É¤µ¤ë²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤ÎÀÆÆ£¿ðµ¨¡£ÉñÂæÈÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢SICK HACK¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¸¶ºî¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸¶ºî¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸¶ºî¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¾å±é»þ´Ö¤Ï¡¢1Ëë1»þ´Ö45Ê¬¡¢µÙ·Æ»þ´Ö15Ê¬¤ò¶´¤ó¤Ç2Ëë1»þ´Ö25Ê¬¤Î¡¢¹ç·×3»þ´Ö25Ê¬Í½Äê¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÉñÂæ¤ÈLIVE ¤Ï¸½¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤³¤½¡£¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤òÍá¤Ó¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡É¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡ÉÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ë¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot
¡Ú¸¶ºî¡Û
¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤é MAX¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡¿
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×
¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡Û
»³ºê ÉË
¡ÚCAST¡Û
¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡§¼éÇµ¤Þ¤â
°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡§ÂçÃÝÈþ´õ
»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡§¾®»³Æâ²Öô¥
´îÂ¿°êÂå¡§Âç¿¹Ì¤Íè°á
°ËÃÏÃÎÀ±²Î¡§»³ºêÎ¤ºÌ
£Ð£Á¤µ¤ó¡§ËÙ ½ÕºÚ
×¢°æ¤¤¯¤ê¡§·îÀî Îè
´ä²¼»ÖËã¡§Ì¤·ëÆà
¥®¥¿ÃË¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¿¡½
¥Õ¥¡¥ó£±¹æ¡§¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é
¥Õ¥¡¥ó£²¹æ¡§Ãæ¶¶º»Î¤Çµ
¸åÆ£Ä¾¼ù/µÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
¸åÆ£ÈþÃÒÂå/À¶¿å¥¤¥é¥¤¥¶¡§ÀÆÆ£¿ðµ¨
¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¡§ÄÅµ×°æÍºé/Å·Ìî³ð°¦¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
Èþ½Ñ¡§ÃÝî´ÆàÄÅ»Ò
¾ÈÌÀ¡§¾¡ËÜ±Ñ»Ö¡ÊLighting Lab¡Ë
²»¶Á¡§ÃæÅç Áï¡ÊALMIGHTY¡Ë
±ÇÁü¡§¿¹ ¤¹¤ß¤ì
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÀõÌî¹¯Ç·
°á¾Ø¡§ÌÚÂ¼½Õ»Ò¡Ê²ÖÅí¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¡Ë¡¿º´Æ£·ûÌé
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»åÀîÃÒÊ¸¡ÊSTRINGS¡Ë
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ¡ÊOVERCOME MUSIC¡Ë
²»³Ú¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡§Kuboty
¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡§¥Á¡¼¥à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö
¾®Æ»¶ñ¡§±©Ä»·ò°ì
±é½Ð½õ¼ê¡§Æ£Åè ·Ã
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÃçÎ¤ ÎÉ
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§¥¨¥ê¥¤¥¯¥¨
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§¶â»³¥Õ¥Ò¥È(Xallarap)
À©ºî¿Ê¹Ô¡§µÈ°æÉÒµ×¡ÊLol¡Ë
ÅÏÊÕ»í¿¥¡ÊLol¡Ë
¼çºÅ¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡ãIntroduction¡ä
ÉñÂæ¡ßÀ¸²Î¾§¡ßÀ¸±éÁÕ¡ª
Ë×Æþ¡È¤í¤Ã¤¯¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸‼
¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç±¢¥¥ã¤Ê¹â¹»À¸¡¦¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½
2018Ç¯¤è¤ê¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAX¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢
¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡£
2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢
»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤È¡¢
¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¡£
·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¿ô¡¹¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢
¤½¤Î¸å¤Ï·à¾ìÁí½¸ÊÔ¤Î¾å±Ç¡¢¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ëZepp¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ê¤É
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤Ï¡¢
2023Ç¯8·î¤Ë½é±é¤ò¡¢2024Ç¯9·î¤ËºÆ±é¤È¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡¢
¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTµ STARRY/PART¶ ½¨²Úº×¡Û¡¢
2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÉñÂæÈÇ¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×/¡ÖSICK HACK¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)¡Û
¤ò³«ºÅ¡£
ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤È¡¢
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿±éÁÕÎÏ¡¦±éµ»ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë
À¸±éÁÕ¡¦À¸²Î¾§¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ç®¶¸¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢
¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Û
¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×1´ü¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìËÜ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤È¡¢
½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë
°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot
Blu-ray¡õDVD
2026Ç¯8·î26ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
Blu-ray¡§¡ï11,330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥¯3ËçÁÈ¡ÊÉñÂæËÜÊÔBD+¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔBD¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüBD¡Ë
DVD¡§¡ï10,230¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥¯3ËçÁÈ¡ÊÉñÂæËÜÊÔDVD+¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔDVD¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüDVD¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û
Blu-ray¡§¡ï16,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¡ÎBD¡Ï+ÆÃÅµDVD¡¡ÜÆÃÅµDVD¢+ÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(28P)¡ÜÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
DVD¡§¡ï15,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¡ÎDVD¡Ï+ÆÃÅµDVD¡¡ÜÆÃÅµDVD¢+ÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(28P)¡ÜÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈÉÕÂ°ÆÃÅµ°ìÍ÷
¡¦ÆÃÅµDVD¡
¸ø±é¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¡¡Â¾
¡¦ÆÃÅµDVD¢
ÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î4¿Í¤Ë¤è¤ëÆÃÅµ´ë²è¡¡Â¾
¡¦ÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê28P¡Ë
ÉñÂæ¼Ì¿¿¤ä¼èºà¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦ÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ]
»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡¿¥Ç¥¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡¿ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ
²ñ¾ìÍ½ÌóÆÃÅµ¡ÄÆÃÀ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡Ê8Ëç¡Ë
¡ÎÂÐ¾Ý¡Ï·à¾ì¤Ë¤ÆLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot
Blu-ray¡õDVD¤´Í½Ìó¤ÎÊý
¢¨ÆÃÀ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡Ê8Ëç¡Ë¤Ï·à¾ì¤Ç¤ÎÍ½Ìó»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ç¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï
¡Ö¡ÚÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÉñÂæ¼Ì¿¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈA¡×¤â
ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÊÌÍ½ÌóÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ÉñÂæ¼Ì¿¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈA¡Ê¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡¦°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡¦»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡¦´îÂ¿°êÂå¡¦×¢°æ¤¤¯¤ê¡¦´ä²¼»ÖËã¡¦À¶¿å¥¤¥é¥¤¥¶¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ÉñÂæ¼Ì¿¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈB¡Ê¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡¦°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡¦»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡¦´îÂ¿°êÂå¡¦°ËÃÏÃÎÀ±²Î¡¦PA¤µ¤ó¡¦µÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¡Ë
Amazon.co.jp¡Ê¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡§ÉñÂæ¼Ì¿¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈC
¡Ê¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡¦°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡¦»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡¦´îÂ¿°êÂå¡¦¸åÆ£Ä¾¼ù¡¦¸åÆ£ÈþÃÒÂå¡¦¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë2L¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥ê¥ª¡ÊKV2¼ï¡Ë
HMV¡§2L¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊKV2¼ï¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼ ¡Ê·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉKV¡Ë
amiami¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§A6¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡Ê·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉKV¡Ë
¢¨ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
È¯Çä¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡ÈÎÇä¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
©¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
https://bocchi.rocks/stage