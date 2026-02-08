◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】団体最終種目は男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２大会連続出場の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、自己ベスト（１０８・７７点）に迫る１０８・６７点をマーク。世界王者のマリニン（米国）を抑えて１位とし、１０点を日本にもたらした。

２大会連続メダル、そして史上初の金メダル獲得を目指す日本。男子エースの奮闘に、竹内洋輔強化部長は「本当に、素晴らしい」と賛辞を送った。第１日は女子で坂本花織（シスメックス）が１位。同部長は「彼が一番プレッシャーがかかっていたと思う。自分も続かなければ、というところで本当に集中して。だからこそ、最後のあの喜びのパフォーマンスだったと思う」と語った。

１８歳で初出場した前回の２２年北京五輪は団体、個人ともに銀メダル。４年間で日本をけん引する立場となり、エースとしての重圧も感じるようになった。竹内部長は、鍵山らを支えるチーム力を強調。「我々の、フィギュアスケートのチームジャパンという、その強さ、結束があったからこそ、彼の今日のパフォーマンスができたという風に思います」と充実の表情を浮かべた。