◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】５チームによる団体決勝がスタート。予選（ショートプログラム、リズムダンス）で２位だった日本は、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が９８・５５点の５位。合計３９点とし、トップ米国に５点差の２位で８日の最終日を迎える。試合後、日本スケート連盟の竹内洋輔強化部長が取材に応じ「シングルがやはり、天王山になる」と、団体最終日を見据えた。

８日の最終日は、ペアと男女のフリー。ペアは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子は坂本花織（シスメックス）、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）がエントリーする。いずれでもＳＰでは１位を獲得。男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）から佐藤がバトンを継ぐが、フリーのシーズンベストが鍵山よりも高い点などを踏まえ、竹内部長は「総合的に判断した」とした。

２連覇に挑む米国とは５点差。竹内部長は「ペアで『りくりゅう』が出ることを差し引きすると、非常に僅差」と見る。ペアＳＰでは日本が１位で米国が５位。フリーで同順位と想定すれば１点差となり、女子は坂本と全米３連覇のグレンとの対決。相手も実力者だが、坂本はＳＰで今季世界最高をマークするなど好調。フリーの今季自己ベストも５点以上上回っており、日本の１０点に期待される。同点、またはリードして迎えたい最終競技の男子は、佐藤と世界王者マリニンとの一騎打ち。自己ベストでは約４０点差あるが、マリニンはこの日のＳＰ後「まだ持っている力の５０％ほど」とコメント。竹内部長が見る「天王山」は、男子で決着がつく可能性が高い。

２２年北京五輪で銀メダルの日本。史上初の金メダル獲得を目指し、勝負の３種目を迎える。最後の１人まで、目が離せない戦いとなる。

◇団体順位

〈１〉米国 ４４点

〈２〉日本 ３９点

〈３〉イタリア ３７点

〈４〉カナダ ３５点

〈５〉ジョージア ３２点