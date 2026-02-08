ドラマ並みに貧しかった

藤吉郎（池松壮亮、のちの羽柴秀吉）と小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）という兄弟2人の性質や資質の違いが、なかなかよく描けていると感じている。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

たとえば、第4回「桶狭間！」（1月25日放送）では、合戦の翌日、各人が討ちとった首を検分して恩賞を決める首実検の場面で、印象に残る描写があった。藤吉郎を足軽組頭に任命した織田信長（小栗旬）は、小一郎には近習、つまり信長の側近くに仕えて護衛のほか雑務から戦闘までを担当する役を務めるように命じた。

信長は藤吉郎を、雑兵たちの指揮官として使おうとする一方で、小一郎のことは信長を身近で支える役に抜擢しようとした、という描き方で、この信長の判断自体が、兄弟それぞれのキャラクターに即していた。加えて、このとき小一郎は信長に、「手前にはさような力はござりませぬ。わしは兄に従い、兄とともに殿にお仕えしとうございます」といった。一歩引いて謙虚に自分を見つめ直すところに、秀長らしさが宿っていると感じられた。

第5回「嘘から出た実（まこと）」（2月1日放送）では、信長の前で槍の腕前を競う御前大試合の場面が印象的だった。藤吉郎は試合で前田利家（大東駿介）に勝ち、想い人である寧々（浜辺美波）にいいところを見せたいと思っている。そこで小一郎が行ったのは、対戦の組み合わせに細工をすることだった。利家には強い相手ばかりを当てて疲れさせ、藤吉郎には弱い相手を当てて最後まで勝ち抜かせる、という作戦だった。だが、この両者が決勝まで進んだのはよかったが、利家はまったく疲れていないのが誤算だった。

結局、藤吉郎は利家に敗れてしまうが、じつは、信長は試合を見ながら細工に気づいていた。そして、兄弟がこうした策を弄せるなら、ということで、美濃（岐阜県南部）を攻めるのに重要な鵜沼城（岐阜県各務原市）を調略するように命じたのである。その成否はともかくとして、小一郎が大局を見て策を弄せる人間だ、という描き方が的を射ているように思われる。

秀吉は新王に、秀長は関白に

藤吉郎と小一郎、すなわち秀吉と秀長の兄弟の違いが、同時代の史料上で端的に表現されたのは、時代がずっと下って、天正13年（1585）になってからだった。この年の7月、秀吉はすでに関白に任ぜられていた。そして、秀吉は10月6日に御所に参内し、そのとき秀吉に供奉することになった10人の大名に、朝廷から官職があたえられた。

そのとき10人のうちで筆頭の、従三位参議近衛中将に叙任されたのが秀長だった。これを機に秀吉は、自身の政権を朝廷からあたえられる官位によって秩序づけるようになる。それにあたり、大名の筆頭にいたのが秀長で、官位がそれを超えるのは、武家としては秀吉を除けば、かつての主君である織田信雄だけだった。

奈良の興福寺の塔頭である多聞院の僧が書き継いだ『多聞院日記』によれば、この任官に際して、奈良では次のような噂が流されたのだという。「秀吉新王ニナリ、秀長又関白ニ成ル歟（秀吉は「新王」になり、秀長は「関白」になるということなのか）」。

もちろん、これは単なる誤報なのだが、兄弟がそれぞれどのように捉えられ、評価されていたかを示していて興味深い。すなわち、秀吉は天皇に代わる王のような存在になり、絶対的な権力として君臨する。一方、秀長は豊臣政権において軍事および運営の要なので、実質的に政務を切り盛りする関白に就任する、という見方である。言い換えれば、地に足のついた政権運営は弟の秀長のほうが得意だ、と捉えられていたことになる。

世間の認識は「実質的に政権を運営するのは秀長」

それから1年余りが経過した天正14年（1586）10月27日、いよいよ徳川家康が大坂城に登城して、秀吉に臣従を誓った。その後、11月5日には、家康は秀吉と一緒に御所に参内して、正三位権大納言に叙任された。そのとき秀長も同時に、家康と同じ正三位権大納言に昇進している。この官職は、やはり武家では秀吉と織田信勝に次ぐ高い地位で、秀吉の義兄弟になった家康（秀吉の妹の朝日を正妻に迎えた）と、秀吉の実弟の秀長が並んで、諸大名のなかで最高位に君臨することになった。

その直前の11月2日にも、『多聞院日記』にはおもしろい表記が見える。「秀吉ハ王ニナリ、宰相殿（註・秀長のこと）ハ関白ニナリ、家康ハ将軍ニナル」と書かれている。国内の秩序が乱れて「一揆ノ世」になってしまったら、という条件付きではあるが、人々の認識が興味深い。やはり秀吉は王として君臨し、軍勢を率いて政権に従わない勢力を討伐する役割は、家康が果たすことになっている。そして、実質的に政権を運営するのは、秀長だというのである。

むろん、これも誤報ではある。だが、家康が秀長に並立する高い地位に就任するようになっても、政権の切り盛りを任せられるのは相変わらず秀長だ、というのが世間の認識だったということがわかる。それがおもしろい。実際、このころまでに秀長が、豊臣政権の内部で果たしていた役割を考えれば、そのように認識されたのも当然だと思える。

秀長にあたえられた領国が紀伊（和歌山県）や大和（奈良県）だったのは、中世以来の寺社権門の力が強くやっかいなこの地域は、秀長でなければ治められない、と秀吉が判断したからだった。それに、外様の大大名を豊臣政権に従属させる「取次」の役割も、従属した状態を維持するための「指南」の役割も、軒並み秀長がこなしていた。

豊臣政権の「かすがい」だった

かつての主君である織田信雄を、豊臣政権に臣従させたのは秀長だった。徳川家康が上坂した際に秀長邸が宿所になったことから、家康の臣従も結局、秀長の説得によるものと考えられる。中国地方の覇者であった毛利氏に対しても、一時は四国の覇者となった長宗我部氏に対しても、秀長が取次になった。

豊後国（大分県）の大友義鎮（宗麟）が上坂して秀吉に出仕した際も、接待したのは秀長で、『大友家文書録』によれば、秀長は義鎮にこういったという。「内々の儀は宗易、公儀の事は宰相存じ候、御為に悪しき事はこれ有るべからず候（内々の事案、つまり私的なことには千利休が対応し、公儀の事案、つまり軍事や政治に関する指南は、秀長がよくわかっているので、あなたにとって悪いようにはなりません）」。

天正16年（1588）8月、小田原の北条氏が秀吉への従属を表明し、当主氏直の叔父の氏邦を大坂に派遣した。このときの接待役も秀長なので、北条氏への取次も秀長の役割だったのだろう。だが、秀吉と北条氏との交渉が決裂したころ、秀長は病気療養中だった。秀長が健康だったら小田原の役は避けられたのではないか、といったらいいすぎだろうか。

伊達政宗に対しても秀長は、小田原の役後の天正18年（1590）10月、上洛した際には会談をしようと呼びかけていた。

秀長はいわば、豊臣政権内部で諸大名たちをつなぐ「かすがい」だった。一歩引いて大局を眺めつつ、謙虚に自分と相手とを見据え、事をスムーズに運ぶためには、さまざまな策を弄することもいとわない――。そんなことができる資質があればこその「かすがい」だったと思われる。『豊臣兄弟！』の秀長には、ごく若いときからそんな資質がよく織り込まれている。

