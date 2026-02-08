父は元巨人投手、秋山成勲、元韓国代表　多方面で存在感放つアスリートの美しき娘たち

韓国では近年、有名アスリートの子どもたちが各分野で存在感を示し、新たな注目を集めている。

【写真】元巨人投手の美人娘、目を疑う異次元スリムボディ

格闘家とトップモデルを両親に持つ少女、サッカー元韓国代表のレジェンドを父に持つ双子姉妹、さらには元プロ野球投手と国民的女優の間に生まれたインフルエンサー…スター選手の血を受け継いだ彼女たちは、それぞれの舞台で独自の道を歩み始めている。

まず挙げられるのが、テレビ出演など活発なタレント活動で知られる格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）とモデルSHIHOの娘、チュ・サランだ。幼少期にバラエティ番組を通じて広く知られ、飾らない姿と明るいキャラクターで韓国の視聴者に親しまれてきた。

チュ・サラン（写真提供＝OSEN）

近年はメディア露出こそ落ち着いているものの、両親のSNSに登場するたびに成長した姿が話題となり、「大人びた雰囲気になった」と関心を集めている。父譲りの落ち着きと存在感、そして母譲りの感性やスタイルを兼ね備えている点にも注目が集まり、将来どの分野に進むのかにも関心が寄せられている。

左から秋山成勲、SHIHO（写真提供＝OSEN）

続いて名前が挙がるのが、元サッカー韓国代表イ・ドングクの娘である双子姉妹、イ・ジェシとイ・ジェアだ。幼い頃からテレビ出演などで顔を知られてきた2人だが、現在はそれぞれ異なる分野でキャリアを築いている。

イ・ジェシ（写真提供＝OSEN）

イ・ジェア（写真提供＝OSEN）

ジェシは大学に通いながらモデル活動も行うなど、学業と仕事を両立させている。一方のジェアはゴルファーとして競技の道を選び、大会で結果を残すなどアスリートとしての実績を積み重ねている。同じ家庭で育ちながらも異なる進路を選択した姿は、「アスリートの子ども」という枠を超えた個々の生き方として関心を集めている。

イ・ドングッ（写真提供＝OSEN）

そしてもう1人、注目を集めているのが、、元読売ジャイアンツ投手チョ・ソンミンさんと、国民的女優として知られるチェ・ジンシルさんの娘で、インフルエンサーとして活動するチェ・ジュンヒだ。幼少期に父を亡くし、著名人の子どもとして複雑な視線を受けながら成長してきたが、現在はSNSを中心に自らの言葉で発信を続けている。

チェ・ジュンヒ（写真提供＝OSEN）

日常や率直な思いを伝える投稿は共感を集め、「有名選手の娘」という枠にとどまらない影響力を築きつつある。近年はダイエットや美容に関する発信が議論を呼ぶ場面もあったが、病気による体重増加を経験した過去を公表し、現在の生活を発信する姿に関心を寄せる声もある。

左からチョ・ソンミン、チェ・ジンシル（写真提供＝OSEN）

親の名声とともに注目を浴びながらも、彼女たちはそれぞれの分野で自分自身の立場を築こうとしている。韓国アスリートの子どもたちは今、単なる“二世”ではなく、表現者や競技者、発信者として個別に評価される段階に入りつつある。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）