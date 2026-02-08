　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月30日信用買い残の1月23日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-6,937　　 98,256　　 28.50
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-2,729　　 46,668　　　9.26
３．<285A> キオクシア 　 　　-2,000　　 10,422　　　5.95
４．<5803> フジクラ 　　 　　-1,268　　　3,471　　　4.24
５．<9104> 商船三井 　　 　　　-771　　　3,403　　　8.18
６．<5801> 古河電 　　　 　　　-701　　　1,461　　　3.40
７．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-681　　　7,454　　 17.49
８．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-529　　 10,893　　　3.97
９．<7071> アンビスＨＤ　　　　-351　　　2,568　　　4.87
10．<6674> ＧＳユアサ 　 　　　-349　　　1,234　　 40.22
11．<8136> サンリオ 　　 　　　-345　　 14,149　　 28.67
12．<2353> 日本駐車場 　 　　　-326　　　1,164　　　1.52
13．<5535> ミガロＨＤ 　 　　　-321　　　3,499　 2333.00
14．<9697> カプコン 　　 　　　-310　　　　916　　　5.86
15．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-293　　　2,250　　　5.03
16．<7453> 良品計画 　　 　　　-288　　　2,884　　　5.35
17．<5076> インフロニア　　　　-271　　　2,840　　 38.13
18．<6058> ベクトル 　　 　　　-249　　　1,942　　 33.96
19．<6269> 三井海洋 　　 　　　-242　　　1,990　　 20.20
20．<2871> ニチレイ 　　 　　　-215　　　　365　　　0.35
21．<4680> ラウンドワン　　　　-214　　　3,279　　 16.16
22．<4368> 扶桑化学 　　 　　　-214　　　　225　　 17.11
23．<3962> チェンジＨＤ　　　　-200　　　2,457　　 24.62
24．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-200　　　5,598　　　6.69
25．<8058> 三菱商 　　　 　　　-195　　　3,603　　　2.57
26．<5711> 三菱マ 　　　 　　　-189　　　2,247　　　5.56
27．<8113> ユニチャーム　　　　-187　　　4,495　　 14.27
28．<3038> 神戸物産 　　 　　　-186　　　1,066　　　7.57
29．<9023> 東京メトロ 　 　　　-183　　　2,388　　　1.83
30．<4385> メルカリ 　　 　　　-177　　　4,075　　　3.25
31．<4784> ＧＭＯインタ　　　　-172　　　4,560　　　0.00
32．<4502> 武田 　　　　 　　　-168　　　　730　　　2.43
33．<7280> ミツバ 　　　 　　　-166　　　2,336　　 15.44
34．<2317> システナ 　　 　　　-157　　　1,297　　　8.46
35．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-155　　 14,182　 1772.75
36．<8614> 東洋証券 　　 　　　-154　　　1,492　　　5.60
37．<4507> 塩野義 　　　 　　　-152　　　1,004　　　3.85
38．<2492> インフォＭＴ　　　　-151　　　1,802　　　2.81
39．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-145　　　3,034　　　3.76
40．<6301> コマツ 　　　 　　　-138　　　　933　　　3.36
41．<5471> 大同特鋼 　　 　　　-131　　　2,199　　 11.58
42．<3665> エニグモ 　　 　　　-126　　　1,265　　　1.89
43．<8515> アイフル 　　 　　　-124　　　7,893　　 13.88
44．<5541> 大平金 　　　 　　　-120　　　　900　　　5.64
45．<6178> 日本郵政 　　 　　　-114　　　1,068　　　5.32
46．<429A> テクセンド 　 　　　-113　　　3,801　　　0.00
47．<4751> サイバー 　　 　　　-110　　　2,859　　 26.55
48．<471A> ＮＳグループ　　　　-107　　　　375　　　0.00
49．<9042> 阪急阪神 　　 　　　-104　　　　306　　　6.54
50．<2533> オエノンＨＤ 　　　　-96　　　　174　　　2.43

