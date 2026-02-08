信用残ランキング【買い残減少】 東電ＨＤ、ＳＢＧ、キオクシア
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※1月30日信用買い残の1月23日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ -6,937 98,256 28.50
２．<9984> ＳＢＧ -2,729 46,668 9.26
３．<285A> キオクシア -2,000 10,422 5.95
４．<5803> フジクラ -1,268 3,471 4.24
５．<9104> 商船三井 -771 3,403 8.18
６．<5801> 古河電 -701 1,461 3.40
７．<6762> ＴＤＫ -681 7,454 17.49
８．<7013> ＩＨＩ -529 10,893 3.97
９．<7071> アンビスＨＤ -351 2,568 4.87
10．<6674> ＧＳユアサ -349 1,234 40.22
11．<8136> サンリオ -345 14,149 28.67
12．<2353> 日本駐車場 -326 1,164 1.52
13．<5535> ミガロＨＤ -321 3,499 2333.00
14．<9697> カプコン -310 916 5.86
15．<7182> ゆうちょ銀 -293 2,250 5.03
16．<7453> 良品計画 -288 2,884 5.35
17．<5076> インフロニア -271 2,840 38.13
18．<6058> ベクトル -249 1,942 33.96
19．<6269> 三井海洋 -242 1,990 20.20
20．<2871> ニチレイ -215 365 0.35
21．<4680> ラウンドワン -214 3,279 16.16
22．<4368> 扶桑化学 -214 225 17.11
23．<3962> チェンジＨＤ -200 2,457 24.62
24．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -200 5,598 6.69
25．<8058> 三菱商 -195 3,603 2.57
26．<5711> 三菱マ -189 2,247 5.56
27．<8113> ユニチャーム -187 4,495 14.27
28．<3038> 神戸物産 -186 1,066 7.57
29．<9023> 東京メトロ -183 2,388 1.83
30．<4385> メルカリ -177 4,075 3.25
31．<4784> ＧＭＯインタ -172 4,560 0.00
32．<4502> 武田 -168 730 2.43
33．<7280> ミツバ -166 2,336 15.44
34．<2317> システナ -157 1,297 8.46
35．<8303> ＳＢＩ新生銀 -155 14,182 1772.75
36．<8614> 東洋証券 -154 1,492 5.60
37．<4507> 塩野義 -152 1,004 3.85
38．<2492> インフォＭＴ -151 1,802 2.81
39．<8750> 第一生命ＨＤ -145 3,034 3.76
40．<6301> コマツ -138 933 3.36
41．<5471> 大同特鋼 -131 2,199 11.58
42．<3665> エニグモ -126 1,265 1.89
43．<8515> アイフル -124 7,893 13.88
44．<5541> 大平金 -120 900 5.64
45．<6178> 日本郵政 -114 1,068 5.32
46．<429A> テクセンド -113 3,801 0.00
47．<4751> サイバー -110 2,859 26.55
48．<471A> ＮＳグループ -107 375 0.00
49．<9042> 阪急阪神 -104 306 6.54
50．<2533> オエノンＨＤ -96 174 2.43
