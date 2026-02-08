信用残ランキング【売り残減少】 ニチレイ、熊谷組、日本駐車場
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※1月30日信用売り残の1月23日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<2871> ニチレイ -6,201 1,049 0.35
２．<1861> 熊谷組 -3,466 256 2.50
３．<2353> 日本駐車場 -3,360 767 1.52
４．<8142> トーホー -3,128 189 2.23
５．<4246> ＤＮＣ -1,674 40 22.64
６．<1928> 積水ハウス -1,656 270 6.49
７．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -1,440 105 18.43
８．<7201> 日産自 -1,036 3,482 9.32
９．<4005> 住友化 -858 715 13.05
10．<9501> 東電ＨＤ -813 3,448 28.50
11．<3665> エニグモ -811 670 1.89
12．<6966> 三井ハイテク -764 151 23.06
13．<9432> ＮＴＴ -732 3,143 47.63
14．<7011> 三菱重 -650 2,600 7.16
15．<8306> 三菱ＵＦＪ -599 4,122 8.57
16．<3662> エイチーム -440 386 0.59
17．<9984> ＳＢＧ -412 5,041 9.26
18．<7211> 三菱自 -395 808 8.33
19．<4755> 楽天グループ -377 1,636 8.56
20．<2146> ＵＴ -369 941 5.15
21．<6330> 東洋エンジ -365 2,866 0.77
22．<7261> マツダ -330 1,219 4.06
23．<7203> トヨタ -292 3,201 2.64
24．<8411> みずほＦＧ -289 1,442 4.05
25．<7238> ブレーキ -283 372 10.75
26．<3193> エターナルＧ -272 66 0.84
27．<6857> アドテスト -219 2,418 1.67
28．<4480> メドレー -208 500 0.98
29．<8316> 三井住友ＦＧ -192 968 13.91
30．<9434> ＳＢ -189 673 87.99
31．<5401> 日本製鉄 -183 2,289 12.18
32．<8308> りそなＨＤ -178 654 2.96
33．<5016> ＪＸ金属 -168 1,182 13.01
34．<4911> 資生堂 -159 693 1.86
35．<7012> 川重 -151 424 8.99
36．<3696> セレス -151 24 30.83
37．<8604> 野村 -149 988 13.83
38．<6146> ディスコ -146 529 1.09
39．<7280> ミツバ -143 151 15.44
40．<1662> 石油資源 -140 166 17.30
41．<7013> ＩＨＩ -130 2,741 3.97
42．<8053> 住友商 -130 222 5.97
43．<7683> ＷＡ -128 2 98.57
44．<8136> サンリオ -126 493 28.67
45．<6752> パナＨＤ -122 1,159 1.70
46．<5707> 東邦鉛 -122 880 2.30
47．<6526> ソシオネクス -119 602 12.93
48．<3656> ＫＬａｂ -105 5,990 3.52
49．<3110> 日東紡 -104 155 5.22
50．<6323> ローツェ -94 331 16.31
株探ニュース