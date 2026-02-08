　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月30日信用売り残の1月23日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<2871> ニチレイ 　　 　　-6,201　　　1,049　　　0.35
２．<1861> 熊谷組 　　　 　　-3,466　　　　256　　　2.50
３．<2353> 日本駐車場 　 　　-3,360　　　　767　　　1.52
４．<8142> トーホー 　　 　　-3,128　　　　189　　　2.23
５．<4246> ＤＮＣ 　　　 　　-1,674　　　　 40　　 22.64
６．<1928> 積水ハウス 　 　　-1,656　　　　270　　　6.49
７．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　-1,440　　　　105　　 18.43
８．<7201> 日産自 　　　 　　-1,036　　　3,482　　　9.32
９．<4005> 住友化 　　　 　　　-858　　　　715　　 13.05
10．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-813　　　3,448　　 28.50
11．<3665> エニグモ 　　 　　　-811　　　　670　　　1.89
12．<6966> 三井ハイテク　　　　-764　　　　151　　 23.06
13．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-732　　　3,143　　 47.63
14．<7011> 三菱重 　　　 　　　-650　　　2,600　　　7.16
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-599　　　4,122　　　8.57
16．<3662> エイチーム 　 　　　-440　　　　386　　　0.59
17．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-412　　　5,041　　　9.26
18．<7211> 三菱自 　　　 　　　-395　　　　808　　　8.33
19．<4755> 楽天グループ　　　　-377　　　1,636　　　8.56
20．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-369　　　　941　　　5.15
21．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-365　　　2,866　　　0.77
22．<7261> マツダ 　　　 　　　-330　　　1,219　　　4.06
23．<7203> トヨタ 　　　 　　　-292　　　3,201　　　2.64
24．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-289　　　1,442　　　4.05
25．<7238> ブレーキ 　　 　　　-283　　　　372　　 10.75
26．<3193> エターナルＧ　　　　-272　　　　 66　　　0.84
27．<6857> アドテスト 　 　　　-219　　　2,418　　　1.67
28．<4480> メドレー 　　 　　　-208　　　　500　　　0.98
29．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-192　　　　968　　 13.91
30．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-189　　　　673　　 87.99
31．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-183　　　2,289　　 12.18
32．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-178　　　　654　　　2.96
33．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-168　　　1,182　　 13.01
34．<4911> 資生堂 　　　 　　　-159　　　　693　　　1.86
35．<7012> 川重 　　　　 　　　-151　　　　424　　　8.99
36．<3696> セレス 　　　 　　　-151　　　　 24　　 30.83
37．<8604> 野村 　　　　 　　　-149　　　　988　　 13.83
38．<6146> ディスコ 　　 　　　-146　　　　529　　　1.09
39．<7280> ミツバ 　　　 　　　-143　　　　151　　 15.44
40．<1662> 石油資源 　　 　　　-140　　　　166　　 17.30
41．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-130　　　2,741　　　3.97
42．<8053> 住友商 　　　 　　　-130　　　　222　　　5.97
43．<7683> ＷＡ 　　　　 　　　-128　　　　　2　　 98.57
44．<8136> サンリオ 　　 　　　-126　　　　493　　 28.67
45．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-122　　　1,159　　　1.70
46．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-122　　　　880　　　2.30
47．<6526> ソシオネクス　　　　-119　　　　602　　 12.93
48．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-105　　　5,990　　　3.52
49．<3110> 日東紡 　　　 　　　-104　　　　155　　　5.22
50．<6323> ローツェ 　　　　　　-94　　　　331　　 16.31

株探ニュース