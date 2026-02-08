◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2-5 ドイツ(大会2日目/現地7日)

アイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”は現地時間7日、予選リーグ第2戦ドイツ戦に2-5で敗れました。

チームを指揮する飯塚祐司監督は、「立ち上がり。なかなか圧倒される部分が多かった。そんな大きな差はなかったチーム同士の試合だった。5失点してしまうとなかなか難しい」と序盤を悔やみつつ試合を振り返りました。

前日は大会初戦となるフランス戦に勝利。2連勝を狙った第2戦・ドイツ戦では、第1ピリオドからドイツの猛攻を受けると、第2ピリオドも失点を重ね、0-5と劣勢へ。それでも第2ピリオドに三浦芽依選手と輪島夢叶選手が連続得点を奪いますが、反撃及ばず。通算1勝1敗となりました。

2点目を奪った輪島選手は、「1ピリオドの3失点が大きかった。チームの反省点でもある、そこをなんとか0で自分たちが先制点を取らなければならなかった」と序盤の展開を反省。それでも、連続得点で追い上げた場面を振り返り、「諦めてはなかった。5-0だったんですけど、チームの中で点数を取りに行こうと全員で話していた。それが連続得点になっていい雰囲気でいけた」と話しました。

輪島選手にとって今大会が初めてのオリンピック。大舞台での初得点を「やはり点数を取りたいという気持ちはあった。昨日のフランス戦もチャンスで決めれていなかったので、ここで決め切れて良かったという安心感はある。もっと早くチームとして1点取れればよかった。自分が決められるように準備したい」と笑顔で振り返りました。

第3戦では、開催国のイタリアと対戦。イタリアはここまで1勝1敗の4位につけます。上位3チームが準々決勝へ進出することのできる今大会、予選突破へ重要な一戦を迎えます。