障害者向けのキャンプで調理をする参加者ら＝2025年11月、愛知県豊川市

東海地方を中心にグループホームなど約30の福祉施設を運営する「ビジョナリー」（名古屋市）が、行動障害があったり、車いすを使ったり、さまざまな障害がある人向けのキャンプイベントを開催している。火などを使うキャンプは危険が多く、一般客と同じ場所での活動が難しい場合もある。同社の丹羽悠介社長（40）は「安全で、非日常的な体験を提供してリフレッシュできるようにしたい」と語る。（共同通信＝斉藤奏子）

2025年11月末、愛知県豊川市のキャンプ場。同社運営の障害者向けグループホームの入所者や家族ら計約60人が、パン作りやテント設営、まき割りなどを体験した。歩行に障害がある人が会場のトイレをスムーズに使えるよう、スロープを用意。包丁だけでなく、みじん切りが手軽にできる調理器具を用意するなど、安全に気を配った。

全員に目が届く広さで、段差が少ないことなどから、この会場を選んだ。参加者の力を見極め、テントのくいを打つ、パンの材料をこねるといった役割を全員で分担。広報担当の佐藤美波さん（35）は「手伝いすぎないように心がけている」と話す。

同社がこうしたキャンプを始めたのは2024年11月。障害のある人が日常生活を離れ、自立訓練にもなればと企画した。運営施設を利用する人やその家族の他、同社ホームページなどから申し込んだ人も参加できる。

これまでに10回開催し、延べ約400人が参加した。精神障害があり、2回参加した富田正得さん（48）は「みんなで教え合いながら、和気あいあいと料理を作るのは楽しい」とほほ笑む。

人手不足解消のため、同社はこれまで、フィットネス実業団を設け、筋骨隆々な「マッチョ」人材を積極的に採用してきた。キャンプ運営にはマッチョな社内スタッフらに加え、ボランティアを募っている。福祉の仕事に触れてもらい、入社につなげたい考えだ。丹羽社長は「多くの障害のある人や介護スタッフにキャンプを体験してもらい、交流の輪を広げたい」と語った。