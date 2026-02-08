¡ÚÂîµå¡Û¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ÃË»Ò4¶¯·èÄê¡¡¸Í¾åÈ»Êå¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê·âÇË¡¡½à·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ÈÂÐ·è¡¡±§ÅÄ¹¬Ìð¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà
¡þÂè35²ó ITTF-ATTU ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× 2026(4Æü¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï7Æü¤«¤é·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢4¶¯¤Ï¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤Ï¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤Ç¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê(Æ±30°Ì)¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ò3-0¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤Ï¹á¹Á¤ÎÎÓÃû¹±Áª¼ê(Æ±113°Ì)¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡£¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Î¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±20°Ì)¤Ï¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÀÁª¼ê(Æ±36°Ì)¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×2¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶¯¹ë¡¦ÎÓ»íÅïÁª¼ê(Æ±2°Ì)¤Ë4-3(9-11¡¢11-9¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-7¡¢11-9¡¢11-7)¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¸Í¾åÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£2¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç6ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¸Í¾åÁª¼ê¤¬4¾¡2ÇÔ¡£6»î¹çÃæ5»î¹ç¤¬¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤È·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê(Æ±26°Ì)¤¬¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê(Æ±1°Ì)¤È±§ÅÄÁª¼ê¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÇÇË¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤ÎÄ¥Í¤°ÂÁª¼ê¤¬½à·è¾¡¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¢¡·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É
¡Ò1²óÀï¡Ó
±§ÅÄ¹¬Ìð3-2³Ô´§¹¨(ÂæÏÑ)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ3-0¼ÄÄÍÂçÅÐ
¸Í¾åÈ»Êå3-1ÅÄÃæÍ¤ÂÀ
¡Ò½à¡¹·è¾¡¡Ó
±§ÅÄ¹¬Ìð3-4Ä¥Í¤°Â(ÂæÏÑ)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ4-0ÎÓÃû¹±(¹á¹Á)
¸Í¾åÈ»Êå4-3ÎÓ»íÅï(Ãæ¹ñ)
¡Ò½à·è¾¡¡Ó¢¨8Æü
²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)-Ä¥Í¤°Â(ÂæÏÑ)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ-¸Í¾åÈ»Êå