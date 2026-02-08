古畑星夏、12.6万キロ走ったボルボ『V60』の売却価格に驚き「まじで!?すごくない？」 350万円で購入→衝撃の金額
モデルの古畑星夏（29）が、8日までに自身のYouTubeのサブチャンネル『おじとめい。OJITOMEI_CHANNEL』を更新。チャンネルを一緒に運営している“おじ”の愛車売却の様子をレポートした。
【最新動画】古畑星夏「まじで!?すごくない？」…12.6万キロ走った10年前のボルボ『V60』の売却の一部始終
同チャンネルでは昨夏、古畑のおじが購入した、メーカー希望小売価格は820万円のトヨタ『CROWN SPORT RS“THE LIMITED-MATTE METAL”』（クラウン専門店「THE CROWN」専用の特別仕様車）が納車される様子を公開。古畑がドライブする様子を公開していた。
この日は、古畑が以前に売却した業者にお願いし、おじがこれまで9年4ヶ月で12万6000キロ乗っていたボルボ『V60』を売却することに。同車についておじは「10ヶ月落ち1000キロ走行で世紀ディーラーから認定中古車を購入」したといい、「650万とかの車を約1年落ちで350万くらい」と明かした。
その後査定してもらい、オークションに臨むことに。最低売却希望価格43万3000円（40万円＋成約手数料）に設定したところ、35万1840円に。希望価格に届かず、さらに再度オークションに臨むことに。今度は、37万8240円に。そこでその落札者に業者から相談したところ、おじは「手元に40万円入ってくる形で商談成立しました！」と喜びの声。古畑は「まじで!?すごくない？」「そこまでやってくれるの？」と驚いていた。
