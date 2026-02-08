フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、日本は順位点39点の2位となった。首位・米国と5点差で、8日（同9日）のペアと男女フリーに臨む。国際スケート連盟（ISU）は最終日のメンバーを発表。男子フリーにはイリア・マリニン（米国）の名前が記された。

7日（同8日）の男子ショートプログラム（SP）では鍵山優真が108.67点で1位。一方のマリニンはミスがあって98.00点止まりだった。

米紙「USAトゥデイ」は「速報：フィギュア団体戦フリー、米国代表はイリア・マリニンが滑走する予定」との見出しで記事を掲載。「事情に詳しい関係者がUSAトゥデイスポーツに語ったところによると、イリア・マリニンは8日に行われる団体戦の最終日に登場し、男子フリースケーティングを滑走する予定」と詳細を説明した。

ISUは2日目後に団体戦メンバーを発表。注目の日本と米国は、男子フリーは佐藤駿とマリニン、女子フリーは坂本花織とアンバー・グレン、ペアフリーは三浦璃来＆木原龍一組、エリー・カム＆ダニエル・オシェア組となっている。



（THE ANSWER編集部）