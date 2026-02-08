下広志さん推奨…力強いスイング生む「セパレーションステップ」ドリル

打球を遠くへ飛ばすには、ステップした際に上半身をどう動かせばいいのか。野球を始めたばかりの子どもは、体全体を捕手側に向けてしまいがちだ。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは改善法として「セパレーションステップ」ドリルを推奨している。

力強いスイングをするために必要なのが、上体の“捻り”。下さんは「足が着地してステップした時にみぞおちから上が、捻られる状態を作ることが大事です」と強調する。胸の部分を軽く捕手方向に捻ってから振ることでスイングスピードは上がる。

ポイントは、へそを正面（右打者なら一塁側方向）に向けたまま胸を捻ること。捻転差を作ることでさらなるパワーを生み出す。小学校低学年の選手によく見られるのは体ごと捕手側に向けてしまう動作だ。下さんは「捻るのではなく、体の向きを変えているということなので気を付けてほしいポイントです」と指摘する。

では、どうすれば理想の“胸の捻り”を作れるのか。下さん推奨の「セパレーションステップ」ドリルは、バットを持たずに行う。まず、右打者なら左手を右肩に置く。左肘を肩のラインに上げ、右手で左の二の腕をつかむ。

この状態を作ったら、右手を捕手方向に引っ張る。胸が捻られる感覚を掴んだところでステップしていく。「ステップした時に胸が捻られていることが重要です」と下さん。捻られた胸が捻り戻されることで、スイングは加速していく。

このドリルは毎日10回程度でOK。指導者や保護者は、胸とへそで捻転差が生まれているかチェックしたい。上体の力を余すことなくバットに伝えられるようになり、打球の飛距離は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）