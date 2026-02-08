ワイドパンツ、こう穿けばいいのか！【GU】40代おしゃれママの「サマ見え着回しコーデ」

トレンドが続く「ワイドパンツ」はゆったり穿けてこなれる、ワードローブで頼りになる存在。なんとなく穿いているけれど、このコーデ組みって正解？ そんな疑問が浮かんだら、おしゃれなインフルエンサーの着こなしをお手本にしてみて。今回は40代おしゃれママの@mario_dozonoさんのInstagram投稿を参考に、【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った「サマ見えコーデ」をご紹介します。

大人女性の余裕を感じるきれカジコーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

全体をモノトーンでまとめたきれいめカジュアルコーデ。上下ゆったりめのアイテムの組み合わせでもすっきりとした印象なのは、パンツのタックや縦ラインを作るセンタープレスのおかげ。脚のラインを拾いにくいワイドシルエットが体型をカバーしながら抜け感を作り、大人の余裕を感じるスタイリングに仕上げてくれます。

ウエストインですっきり ＆ 脚長

スタイルアップを狙うなら、トップスインがカギ。ウエストのタックやセンタープレスがより強調されて、脚長効果も期待できます。アクセサリーは目線を上げたり、縦のラインを強調したりするさりげないポイント。足元はパンプスやバレエシューズで軽さを出して、全体のバランスを取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mario_dozono様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。