「辞めるって言っといて」習い事に飽きて丸投げする義母。「また！？」後始末は全部私。「こうなったら──」
好奇心旺盛で色々なことにチャレンジする義母。
元気なのは良いものの、チャレンジの後始末はいつも私！？
筆者の友人C子が実際に体験した姑エピソードをご紹介します。
好奇心旺盛！ アクティブ過ぎる義母
私の義母は、とにかく好奇心旺盛。
「人生、何でもやってみなきゃ！」
が口癖で、実際にヨガ、英会話、陶芸、スマホ教室、ご近所のサークルを見つけては、
「面白そうだから行ってみるわ！」
しかし、問題はそのあと！？
そんな義母の行動力を、いつも羨ましく思うものの、問題はそのあと。
意気込んで始めたものの数回で行かなくなった英会話の教材は居間に積み上がり、初回だけ参加した陶芸教室は
「何だか合わないの」
と中断。
そして、なぜか私にLINEで
「辞めるって言うの、気まずくて。代わりに連絡してもらえない？」
「英語の教材、たまっちゃって。処分してくれる？」
「絵の具セットは、次の人に譲りたいから話つけてくれない？」
などと頼んでくるのです。
後片付けは嫁の仕事！？
最初のうちは「断るほどでもない」と引き受けていた私。
しかし何度も続くと、「また？」とモヤモヤするように。
義母は懲りずに新しいものにチャレンジする日々。