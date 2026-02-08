再入荷待ってましたッ！！【3COINS】モコモコ素材が可愛い♡「インテリア雑貨」

【3COINS（スリーコインズ）】で人気の、冬にぴったりのモコモコアイテムが待望の再入荷！ 置くだけでお部屋の印象をガラリと変えてくれる、あたたかみのある素材感が魅力のラインナップです。今回は癒やし空間を演出してくれる、可愛すぎるアイテムをご紹介します。

リビングや寝室に！「モコモコティッシュケース」

インテリアの一部として馴染む「モコモコティッシュケース」は、\550（税込）とは思えないリッチな質感が魅力。面ファスナー仕様なので、面倒な入れ替えもスムーズに行えます。生活感が出がちなティッシュボックスも、これに包むだけで一気におしゃれな雰囲気に。リビングだけでなく、どんな空間にも可愛く溶け込んでくれそうです。

吊るすだけで収納力アップ！「モコモコウォールポケット」

壁面を有効活用できる「モコモコウォールポケット」は、散らかりがちな小物の整理にぴったりな一品。文房具やコスメ、リモコンなど、迷子になりやすいアイテムをまとめてすっきり収納できて、設置や移動も思いのほか簡単そう◎ カラーは2色展開なので、お部屋のイメージに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

