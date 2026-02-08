階段の下から上までクッションを運ぼうとしていた猫さん。大きいクッションに悪戦苦闘していた猫さんに、まさかの悲劇が訪れてしまったそうです…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で21万再生を突破し、「これはショック(笑)」「頑張れ頑張れって思わず言っちゃった」「途方に暮れた感www」といったコメントが寄せられました。

【動画：上の階までクッションを運ぼうとする『茶トラ猫』→ゴール直前で……切なすぎる瞬間】

お気に入りのクッションを持って、いざ2階へ！

TikTokアカウント「ムギ日記」に投稿されたのは、大きなクッションを必死に運ぶ茶トラ猫の「ムギ」くんの様子。ムギくんは、甘えん坊で可愛さ満点の保護猫くんです。

そんなムギくんにはお気に入りのクッションがあり、夜になると寝室まで運ぶのだとか。この日も、ムギくんは大好きなクッションを口に咥えて、階段を上ろうとしていたといいます。

階段の上から撮影しながら応援してくれている飼い主さんの所へ行くため、「よいしょ、よいしょ」と階段を一歩ずつ上るムギくん。大きなクッションを咥えて一生懸命歩く姿は本当に愛おしいです。

あと少しでゴールだ！

重たいクッションにも屈せず、ムギくんは休むことなく階段を上り続けたそう。クッションで前が見えづらいのか、若干フラフラしていますが、ムギくんは数十秒かけて残り2段までやってきました。

ところが、残り2段の所までやってきて、ムギくんの気持ちに余裕が出てしまったのでしょうか。ゴール目前にして口からクッションがパッと離れていってしまい…。

ゴール目前で…

なんとムギくんは、2階に着く寸前でクッションを落としてしまったのだとか。無情にもクッションは階段下まで転がり、ムギくんも飼い主さんもただ見続けることしかできず。転がり落ちるクッションを見守るムギくんの後ろ姿からは、何とも言えない哀愁が漂っていたそうです…。

「もうゴールだったのに…」と感じているのか、ただただ立ち尽くすムギくん。とても切ない瞬間ですが、呆然とするムギくんを見てついクスッと笑ってしまいました。

クッションを落としてしまったムギくんの様子は、TikTokにて1万件を超える高評価を獲得。「あららっていう声が聞こえてきそう」「綺麗に2度見してて笑ったw」「え？て感じ最高に可愛い」「切ない…拾ってあげたい」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ムギ日記」では、ムギくんが飼い主さんとの独特の遊びを楽しむ様子などが投稿されており、見ているだけで癒やされますよ。

ムギくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ムギ日記」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。