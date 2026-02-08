女子最多出場ラスト五輪…スノーボード女子・竹内智香が語る「だからこそ私にもチャンスがある」

竹内智香（42）スノーボード女子

2月8日 17：00 パラレル大回転

「五輪には、普段のＷ杯とはまったく違う緊張感があります。それに気圧されず滑るのは簡単じゃない。だからこそ私にもチャンスがあります」

こう話すのは、冬季五輪の女子最多記録となる７度目の出場を果たした竹内智香(たけうちともか)だ。ここ数年は激しい腰痛に悩まされるなど、満身創痍(まんしんそうい)だった。昨夏のインタビュー（’25年８月１日号）では、次のように語っていた。

〈症状が少し改善した’25年１月にスイスで行われたＷ杯で、幸運にも３位に入れたんです。これでミラノ五輪への派遣選考基準をクリア。それまで本気で『もうムリ』と考えていましたが、再び夢の舞台に立ち悲願の金メダルを獲ってから引退すると決めました〉

今回、竹内はこうも話している。

「アスリートは、続けたいという気持ちだけで競技を続けることができません。ここまで続けてこられたのは、たくさんの方々が活動に賛同し応援してくれたからこそ。その価値を噛みしめて、もう一度最後の五輪に挑みます」

ラストとなる大舞台で竹内は、’14年のソチ五輪以来12年ぶりの表彰台を狙う。

平野歩夢（27）スノーボード男子

2月12日 3：30 ハーフパイプ

15歳で銀メダルを獲得したソチ五輪以降、３大会連続で表彰台に立つ、スノーボード・ハーフパイプの平野歩夢。昨年末のＷ杯開幕戦でも圧倒的な優勝を飾った。平野は人類史上最高難易度とも言われる４回転「トリプルコーク１４４０」を軸に、全方向に高難度の回転を組み合わせる。北京に続き、連続金メダル獲得となるか!?

村瀬心椛（21）スノーボード女子

2月9日 3：30 ビッグエア

2月16日 18：30 スロープスタイル

北京五輪ビッグエアで銅メダルを獲得し、17歳で日本女子最年少メダリストとなった村瀬心椛(ここも)。最大の武器は低重心の着地と正確な軸の制御だ。ビッグエアとスロープスタイルの両種目で、左右両方向の３回転半や４回転を完璧に使い分ける技術を誇り、滑りも独創性が高い。北京の銅を金へ塗り替えるべく、２度目の五輪へ挑む。

