久しぶりに会った友人との食事。楽しい時間になるはずなのに、なぜかどっと疲れてしまった経験はないだろうか。株式会社NTTドコモのスゴ得コンテンツ（SNSマンガ読み放題 forスゴ得）で連載中の『丸くなった彼女』（作・ミヤギトオルさん）1話がX（旧Twitter）に投稿された。



【漫画】「丸くなった彼女」1話

物語は、主人公が久しぶりに友人と食事に出かける場面から始まる。友人はグルテンフリーや美容を意識した生活を送っており、店選びやメニューにも気を配っていた。おしゃれな食事と会話を楽しんだはずだったが、帰宅した主人公は、なぜか強い疲れを感じてしまう。



疲れ切って帰宅する主人公は、夫に話を聞いてもらうのだった。その中で食事の量が物足りなかったという話を聞くと、夫は「納豆ご飯なら用意できる」と提案する。その後、夫が食事を用意をしている間に、主人公は先に入浴をすませることに。



入浴で気持ちが少し落ち着いた主人公をさらに癒したのは、夫が用意してくれた納豆ご飯と味噌汁というシンプルな食事だった。納豆には隠し味として揚げ玉が入っており、この素朴な美味しさが、主人公の張りつめていた気持ちを緩ませていく。



同作について、作者のミヤギトオルさんに話を聞いた。



ーこの物語を描こうと思ったきっかけを教えてください。



この話は、知人の話や自分の体験をもとに描きました。私も仲のいい人でも、外で会うと疲れてしまうということがあったからです。また、ちょっとグルテンフリーにも興味があったので、こういう話になりました。



ー外食後、疲れ切った主人公を気づかう旦那さんの描写が印象的でした。



外でかしこまった外食の後、家で改めて軽い食事を取って疲れを癒すことが私も実際にあるので、それが反映されています。納豆に揚げ玉を入れるのも、実際にたまにやります。



ー物語の後半で、友人側の視点を描いた理由を教えてください。



漫画を描いていて、友達のえっちゃんにも背景がありそうだなと思っていたので、オチでこういう展開にしました。結果、キャラクターが生き生きしたので良かったです。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）