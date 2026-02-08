山本里菜アナのインスタグラム＠rinayamamoto_0622より

　元TBSでフリーの山本里菜アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。美容サロンで施術中の姿や施術後のショットなどを公開した。

【写真】ぷるるん！うるるん！超接近ドアップ　際立つきめ細やかな美しい肌

　「肌の水分量、上がる上がる」と書き出した山本アナ。「@salonvary__official　テクスパ水玉リフティング　受けてきました」とつづり、目を閉じて施術されている動画をアップした。

　通っていたサロンの閉業で「サロン難民」だったことを明かし、「やっと見つけられました！」と報告。以前に同じくテクスパを受けて、鎮静効果を感じたといい、のちに「メイクさんにも　肌をすごく褒めてもらったことがあって！　よかったなぁ～と思っていたんです」と経緯を説明した。

　添えられた写真は肌の潤い、きめ細かさがリアルに感じられるアップ写真。「施術直後から肌のトーンが上がるのも感じるし　毛穴も引き締まったり、ニキビもできなくなる気がする！　また次に行くのが楽しみだな♫」とすっかり満足した様子。

　「テクスパ以外にも色々な施術ができるので　自分の肌状態に合わせて相談できますよん♡　サロン難民の皆さんぜひ参考にしてみてください」と勧めた。

　フォロワーからは「すっぴんでも美しいです」「美人&美肌に磨きを懸けてますね」「サロン難民の救世主ですね」「お肌ツルツルで綺麗です」「息を吞む美しさとはこのこと」といったコメントが寄せられていた。

（よろず～ニュース編集部）