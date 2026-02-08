仙台FW古屋歩夢がプロデビュー戦で芸術ループ

ベガルタ仙台は2月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aの第1節で栃木シティFCと対戦し、4-1で勝利した。

この試合で先発出場し、プロデビューを果たしたFW古屋歩夢が決めた衝撃ゴールに「エグいルーキー」「ホンモノや」など注目の声があがっている。

現在18歳の古屋は、昨季自身が所属していた仙台ユースの主力として、チームを史上初となる高円宮杯プレミアリーグ昇格へと導く原動力となった。昨年12月にトップチーム昇格内定を勝ち取り、生え抜きストライカーとして活躍が期待されていた。

この試合で先発に抜擢された古屋は、後半7分に前線でロングボールを右足で収めると、前に出ていた相手GKの位置をしっかりと確認。右足でロングループシュートを決めてみせた。

落ち着き払った振る舞いでチーム4得点目を奪ったルーキーには「本当に18歳か」「仙台の宝」「ベガルタの未来明るすぎ」「トラップからシュートまで完璧」「希望すぎる」「高卒ですか本当に」「エグいルーキー」「ホンモノや」と称賛の声が多く寄せられた。今季のブレイクに期待が高まる一戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）