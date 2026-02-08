八戸学院大野辺地西のエースストライカー木村隆太

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は1月31日から2月2日まで福島県のJヴィレッジで行われた東北新人サッカー大会から。昨年度のインターハイ予選決勝で青森山田を撃破して、インターハイ初出場を飾った八戸学院大野辺地西。2年生エースストライカーだったFW木村隆太は昨年の再現を胸に誓って、新チームのエースとしてスタートを切った。

179cm、73kg。屈強なフィジカルを持ち、パワーと前への推進力は抜群。かつストライカーとしてもトップ下としてもフィニッシュに関われる器用さも木村の特徴だ。

東北新人大会の初戦の聖光学院戦、彼は前日まで体調不良だった影響でベンチスタートになり、0-0の後半13分に投入されると、そこから試合の流れは一変した。

プレーのキレは明らかに万全の時と比べて落ちているが、木村がボールを受けるとゴール前まで確実に運んでいく。フィジカルとスピードの緩急で相手を抑えながら、足元の技術を発揮してセンターライン付近から何度もアタッキングエリアまでボールを運んで行き、守っても鋭いプレスでボールを奪ってショートカウンターを生み出すなど、停滞していた試合の流れを一気に自分たちに引き寄せた。

しかし、ゴール前に運ぶが最後のプレーで精度を欠いた。「身体が思うように動かなかったのもありますし、突破までは出来ても、シュートやクロスを上げるタイミングを逃して、逃して、最後は強引に行って相手のブロックに遭ってしまうという雑なプレーになってしまった」と唇を噛んだように、ゴールをこじ開けることができないまま、延長前半8分に失点を喫して0-1の初戦敗退となってしまった。

「体が重い中でも、自分の武器であるプレーの緩急が出せたのですが、最後は同じミスでチャンスを3回もフイにしてしまった。もっとチームを勝利に導ける選手にならないといけないと痛感しました」

木村は昨年からの主軸で、青森山田の25連覇を阻んだピッチに立っていた。「勝った後に本当に全国が驚いていたというか、僕もあれだけの反響が全国からあって驚きました」と、悲願達成の価値を噛み締めたが、インターハイ初戦では準優勝した大津に0-3の完敗。「大津の選手はみんな立ち位置が嫌なところにいて、特にボランチはチーム全体を動かしていた。そこは見習わないといけないと思った」と、全国の厳しさを痛感する形になった。

さらに2年生主体のチームは冬でのリベンジを誓ったが、選手権予選決勝では青森山田に1-2で敗れて、選手権予選29連覇を阻止することはできなかった。

「去年は夏からの僕らの成長速度が遅かったことで、選手権予選では勝つことができなかった。今年は『期待の代』と言われているからこそ、1年を通じて個々が長所を磨いて、チームとして成長し続けることを大事にしたいと思っています」

東北新人大会初戦敗退という結果を受け止めながら、6月のインターハイ予選、11月の選手権予選に向けて着実に力をつけていく。その先頭に立つ覚悟を固めている木村にはもう1つ、大きな夢がある。

「小さい頃からずっとプロになりたいと思っていたんですけど、去年お兄ちゃんがプロになって、より思いが強くなりました」

彼には2人の兄がいる。5学年上の長男は今年、八戸学院大学からFC大阪に加入したMF木村大輝で、高校時代は野辺地西でキャプテンを務めていた。小さい頃から兄とはよく一緒にサッカーをする間柄だった。しかもそれは幼少期の話だけでなく、兄2人が大学生になってからもずっと続いていたという。

「僕が高校生になると、公園でのサッカーもただの遊びではなく、本気の練習になるんです。兄からはボールの受け方や受ける方向、身体の向きなど、細かいところの駆け引きを教えてもらいましたし、球際も激しくて、フィジカル面でも鍛えられました。特に僕が高校2年生からずっと試合に出られるようになったので、試合感覚を持った状態でより実践的な練習を一緒にすることができた。周りから見れば公園での兄弟サッカーなのですが、僕は常に真剣に取り組んでいましたし、大事な練習だと思ってやっていました」

隆太のこの貪欲な姿勢に2人の兄も全力で応え、気がつけば公園での切磋琢磨が成長に大きく繋がって行った。

「大輝はシンプルに努力の量が多かったと思うんですよ。だからこそ、僕ももっと練習量を増やしていかないといけないと思っています」

いま彼が熱心に取り組んでいることは初速の向上だ。スクワットやデッドリフトで下半身の筋力を鍛え、踏み込みの部分での強化に取り組んだ。

「青森山田さんはどの選手もフィジカルが強いだけでなく、初速が速い。僕もフィジカルがある分、初速や瞬発力を鍛えることで、より怖い選手になれると思っています」

この成果は少しずつ出ている。一歩目の加速が鋭くなったことで、より相手の背後のスペースを効果的に突くことができるようになった。

様々な刺激を受けて着実に成長している野辺地西のエース・木村隆太。青森山田の壁を打ち破るだけではなく、全国でしっかりと勝てるチームにするために、個人の成長にフォーカスを当てながらも、『期待の代』の最前線に立って、背中でチームを力強く鼓舞していく。（安藤隆人 / Takahito Ando）