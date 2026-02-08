東北生活文化大学高の2年生ストライカー高橋怜大

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は1月31日から2月2日まで福島県のJヴィレッジで行われた東北新人サッカー大会から。準々決勝で聖光学院に0-2で敗れた東北生活文化大学高。全国大会出場は一度もないが、近年メキメキと頭角を現してきた新興勢力に面白い新2年生ストライカーがいる。183cmのサイズを誇る高橋怜大は、元日本代表のレジェンドが育ったクラブからやってきた。

183cmのサイズから繰り出されるしなやかなドリブル。足の長さを生かして、器用にボールを絡め取りながら、前へと進んでいく姿に一気に惹きつけられた。

俊敏性があり、股関節が柔らかくて両足の出し方がスムーズ。それでいてポストプレーも出来て、スピードもある。未完成な部分が多いが、これから磨いていけばより化けそうな雰囲気を持っている。

「小学6年生のときに173cmあって、中学では3年間で10cm伸びました。今もちょっとずつ伸びています」

中学年代は身体の変化が激しく、オスグットなどの成長痛や、感覚や意識と身体がリンクせずに苦しむことが多い。だが、高橋はこれを逆手に取った。

「他の選手より身体が大きいぶん、小学生まではその大きさでごまかしていたというか、カバーできていた部分はありました。でも、年齢が上がるにつれて、技術がないと戦っていけないと思ったので、中学では徹底して技術を磨きたいなと思いました」

彼が選んだのは同じ宮城県のFCみやぎバルセロナ。2人の兄が通っていたこともあるが、FCみやぎバルセロナと言えば、香川真司の出身クラブとしても有名だ。

「FCみやぎはドリブルや個人の技術を磨いてくれるクラブ。香川真司さんの技術のレベルはずば抜けていました。テクニックがあるというより、相手を交わす、運んだり突破したりできる技術なんです。そのベースを磨いたFCみやぎで自分もしっかり足元のベースを築きたいと思いました」

ただひたすら周りと同じように足元を磨くのではなく、自分のサイズを生かしたドリブルをイメージして取り組んだことで、高橋は多くのものを吸収した。

「僕の中で『ドリブラー＝小さい選手』だけではなく、『大型ドリブラー』になりたいと思っていました。足が長いぶん、リーチのところで相手より一歩遅れても、そのままボールを絡めとって交わしたり、身体をうまく使って、相手の届かない場所にボールを置いたりと、このサイズだからこそ出来るドリブルを工夫しました」

ストライドが大きい分、ファーストタッチで優位に立って、裏のスペースを狙う。ボールをより前に出して、二歩目で相手と差をつける。

この取り組む姿勢は中学、高校時代の香川にも通じていた。筆者は香川を中学の時から取材しているが、彼のドリブルは常に『相手を交わすこと』ではなく、『ゴールに結びつけること』、『状況を打開すること』に目的が置かれていた。だからこそ無駄なタッチがなかったし、時には直線的に次々と相手を交わしていくドリブルを見せていた。

『自分ならでは』のドリブルを創意工夫して磨いていく。高橋はその姿勢を持っていた。

「ボールフィールディングやタッチの感覚は身長が伸びても変わらないし、伸びていくことでより自分の感覚が磨けるようになりました」

高校進学時には静岡学園からも練習参加のオファーをもらうなど、県外の強豪からも注目されたが、地元で通えるチームであり、「僕が中2の時のインターハイ予選で決勝進出をした姿を見て、ここで全国を目指そうと思った」と東北生文大高への進学を決めた。

「まだ全国経験はないチームですが、僕が活躍して導けるようにしたいです」

昨年は選手権予選準決勝で聖和学園に敗れたが、新人戦は2年連続で宮城を制した。そして2度目の東北新人大会。初戦で盛岡大学附属高を相手に1-0で勝利し、東北初勝利を挙げた。この試合、高橋は2トップの一角としてスタメン出場。果敢に突破を仕掛け、サイドに流れてポストプレーで起点を作り出すなど、幅広い動きを見せた。

準々決勝の聖光学院戦でもスタメン出場をしてシュート1本を放つも、ノーゴールで大会を後にした。だが、冒頭で触れた通りそのポテンシャルは垣間見ることはできた。

ポテンシャルは魅力だが、本人が少しでも努力を怠れば、それはただの『絵に描いた餅』になる。これまで自分が積み上げてきた可能性をここからどこまで広げられるか。未知数な部分が多いからこそ、非常に楽しみだし、高橋の不断の努力に期待をしたい。（安藤隆人 / Takahito Ando）