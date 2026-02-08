ミラノ・コルティナ五輪は６日（日本時間７日）に開幕した。スポーツ報知では２４年パリ五輪に続いて、卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）が特別コラムニストを務める。第１回は現役引退後の五輪やスポーツに対する見方の変化、初めて現地で観戦する冬の五輪への思い、選手へのエールなどを語った。フジテレビのスペシャルキャスターでもある石川さんは大会期間中、さまざまな競技を取材。現地で感じたことをコラムで随時掲載する。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

パリ五輪に続き、ミラノ五輪もキャスターという立場で関われることになりました。パリの時は選手とは違った形で五輪に触れ、新しい喜びを感じることができました。間近でまた五輪を感じられることはすごくうれしいですし、冬は現地で見るのも初めて。一人の観客としても楽しみです。

パリは現役を引退して間もなかったこともあり、選手に近い気持ちで見ていました。それから年数を重ねて、応援する側の気持ちが大きくなってきているのが前回との変化です。パリのおかげでスポーツを見ることの楽しさを知り、この２年は現役時代になかなかできなかったスポーツ観戦が趣味のようになりました。先日、（元プロテニス選手の）松岡修造さんに「やっていた方から応援する方に変わってどう？」と聞かれて、最初に出てきたのが「楽しい」という言葉でした。

選手として出場した五輪は、夢舞台でご褒美のような大会でした。人生のほとんどをかけてやっている競技をたくさんの方が見てくれて、楽しんでもらえるというのは大きな喜びです。選手の思いをできる限りくみ取って、言語化して伝えるというのはとても難しいことですが、やりがいも感じています。スポーツが好きな方はもちろん、普段はスポーツを見ない方にも分かりやすく、楽しく見てもらえるような伝え方をしていきたいと思っています。

大会前には、いろんな競技を実際に見たり、選手にインタビューをさせてもらえる機会に恵まれました。夏の競技は練習場（ナショナルトレーニングセンター）が一緒で顔見知りの選手も多くいましたが、冬の競技は接点がほとんどありませんでした。毎回が勉強で新しい発見がたくさんあり、全てが新鮮に感じました。

その一つが、自然との闘いへの向き合い方です。卓球は室内競技。風や光が入ってくればプレーをいったん止めて、整った環境で試合をさせてもらうことができます。ですが、スキーやスノーボードなどの自然を相手にする競技は環境を変えることはできません。私だったら、風が吹いてサーブが思うように出せないことがあれば、焦ったり、メンタルに影響したと思います。対人競技の相手との戦いとは違った心の持ち方に興味があり、何人かの選手に聞きました。小林陵侑選手は「気にしない」と言っていましたが、皆さんが自然も試合の一部だと捉えていたことが印象的でした。

夏の選手にとっても、冬の選手にとっても、五輪は特別な舞台です。選手には勝ちたい思い、支えてくれた方への感謝の思い、日本中からの応援に応えたいという思い。全部をプラスのパワーに変えて戦ってほしいと思います。もちろん勝つことが一番ですが、結果は後からついてくるもの。特別な舞台を全身で楽しんでもらえたらと思います。

勝負を楽しむというのは難しいことです。ただ、五輪は世界トップレベルの人しか出られない大会。自分の力がどれぐらい通用するのか、力試しの場でもあると思います。私も選手の時はそこまで考える余裕があったわけではないですが、「これだけ練習してきたのに力を出せずに終わったらもったいない」と思えた時は、いいプレーができることが多かったです。「これだけやったんだから」と自信を持って思えると、どんな結果でも受け入れられると思います。その思いを武器に変えてほしいです。

スポーツ報知の読者の皆さんには、パリ五輪に引き続いてミラノ五輪の魅力、熱い戦いをこのコラムでお伝えできればと思います。私も楽しみにしています。

◆石川さんと五輪 １２年ロンドンは女子団体に出場。シンガポールとの準決勝で単複ともに白星を挙げ、日本卓球史上初のメダルとなる銀。１６年リオはシングルス初戦（３回戦）で右ふくらはぎがつるアクシデントで治療を求めたが認められず、キム・ソンイ（北朝鮮）にフルゲームで逆転負け。団体は５戦全勝で銅メダルに貢献した。２１年東京は日本選手団の副主将も務め、シングルス５位。団体で銀。現役引退後の２４年パリはフジ系中継のスペシャルキャスターを務めた。

◆石川 佳純（いしかわ・かすみ）１９９３年２月２３日、山口市生まれ。３２歳。７歳で本格的に卓球を始め、世界選手権は２００７年大会で初代表。１７年大会混合ダブルスで金メダル。五輪は１２年ロンドンから３大会連続で女子団体のメダル獲得に貢献。全日本選手権は５度優勝。２３年５月に現役を引退。２２年４月に「４７都道府県サンクスツアー」を始め、２５年１２月に完走。左利き。家族は両親と妹。